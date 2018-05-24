Başbakan Binali Yıldırım, "Değerli kardeşlerim, bugün 24 Mayıs. Benim için bugünün özel bir anlamı var. Bugün itibarı ile 65'nci hükümetin 2.yılını tamamlamış bulunuyoruz. Bu zorlu süreçte, bütün bakanlar kurulu arkadaşlarımla çok önemli kararlar aldık. Çok zor kararlarda milletimizin, liderimizin destei ile ülkemizin yüzünü güldürecek sonuçları elde ettik. 2 yıl kısa olabilir, siyasi tarihimizde bu 2 yıl uzun uzun yazılacaktır" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin seçim beyannamesinin açıklandığı toplantıda konuştu. Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
"Bugün Türkiye'nin aydınlık yarınları için önemli bir adımın atmanın mutluluğunu duyuyorum. 24 Haziran'a günler kaldı. AK Parti ailesi olarak yeni bir zafer kazanmak için gün sayıyoruz. Bizler 'vakit Türkiye vakti' diyerek Türkiye'nin dört bir yanına dağılacağız. 3 Kasım heyecanını, 12 Haziran sevincini, 1 Kasım mutluluğunu, 16 Nisan sevincini 24 Haziran'da şaha kaldıracağız. AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderidir. Bu salonda 600 vekil adayımız yok, 81 milyonun umudu heyecanı var.
AK Parti ülkemizde ve yurtdışında yaşayan vaandaşlarımız kadar, bölgede ve dünyadaki tüm masumların umududur. Öncelikle 24 Haziran seçimlerine katılan tüm parti ve adaylara başarılar diliyorum. AK Parti adaleti, kalkınmayı, kardeşliği vazgeçilmez değerler kabul eden bir siyasetin adıdır. Bizim demokrasi anlayışımızda, vatandaşın mutluluğu, refahı çok önemlidir. 16 yıldır milletimiz, ülkenin kaderini, yönetimini AK Parti'ye teslim etti, hamd olsun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin desteği ile 16 yılı dolu dolu geçirdik. Dünyada az görülen başarı hikayesini birlikte yazdık. Hem güven, hem ekonomik istikrarı sağladık. Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. 3 Kasım'dan bugüne milletimize ne söz verdiysek, o sözleri yerine getirdik. AK Parti bir sevdadır, AK Parti Türkiye'nin bugünüdür, yarınıdır, aydınlık geleceğidir.
Bugün memnuniyet ve sevinçle diyorum ki, kadın adaylara en fazla yer veren parti AK Parti'dir. AK Parti'ye de bu yakışır. Biz sadece milletin yüzünü güldüren, aşına bereket katan işler yaptık. 16 yılda hayal edilenlerin gerçeğe döndüğüne şahit olduk. 16 yıl önce devraldığımız Türkiye ile şimdiki Türkiye'nin arasındaki değişim ortada. Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Ülkemiz sürekli gelişiyor, güvenle büyüyor. İhracat, sanayi, turizmde rekor üstüne rekorlar kırıyoruz. 81 ilimizde yatırımda, istihdamda önemli mesafeler katettik.
Değerli kardeşlerim, bugün 24 Mayıs. Benim için bugünün özel bir anlamı var. Bugün itibarı ile 65'nci hükümetin 2.yılını tamamlamış bulunuyoruz. Bu zorlu süreçte, bütün bakanlar kurulu arkadaşlarımla çok önemli kararlar aldık. Çok zor kararlarda milletimizin, liderimizin destei ile ülkemizin yüzünü güldürecek sonuçları elde ettik. 2 yıl kısa olabilir, siyasi tarihimizde bu 2 yıl uzun uzun yazılacaktır. 2 yılda başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Fırat Kalkanı ile, Afrin Harekatı ile, Anayasa Değişikliği ile 2 yılı geride bırakmış bulunuyoruz. Liderimiz Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum, bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 15 Temmuz başta olmak üzere bizle bu süreçte yürüyen milletimize teşekkürlerimi sunuyorum."
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