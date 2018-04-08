Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00:16'da merkezi Bolu olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu.

Depremin yerin 7,2 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Bu depremin ardından 1,9 - 2,2 ve 1,8 büyüklüğünde üç artçı deprem daha meydana geldi.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2018.04.08 00:29:43 40.7198 31.4950 10.8 -.- 1.8 -.- YUMRUKAYA-(BOLU) 2018.04.08 00:29:00 40.8400 31.6602 3.9 -.- 2.2 -.- CUKUROREN-(BOLU) 2018.04.08 00:26:19 40.9255 31.7133 14.6 -.- 1.9 -.- YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE) 2018.04.08 00:16:31 40.8615 31.6625 5.8 -.- 4.9 4.6 YESILCELE-(BOLU)

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