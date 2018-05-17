Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik Haberturk TV'de Kübra Par'a konuştu. Çevik "Türkiye ABD ile ilişkilerine nokta koyamaz ama virgül koyabilir" dedi.
İlnur Çevik, Türkiye'nin ABD'ye rağmen Afrin'e girdiğinin altını çizdi. ''Türkiye eskiden böyle adımlar atamazdı zayıf bir ülkeydi" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ABD ile ilişkilerine virgül koyabilir mi sorusuna, Çevik ''Türkiye yapamaz denilen adımları attı, Afrine'e giremez denildi girdi, El Bab'a giremez denildi girdi'' cevabını verdi.
İSRAİL İLE İLİŞKİLER
İlnur Çevik, İsrail konusunda, ilişkilerin iptali durumunda Filistinlilerin zarar göreceğini ifade etti. İsrail ile Türkiye'nin Suriye'de bazı karşılıklı çıkarları olduğunu düşünen Çevik, ''İsrail Türkiye'yi kolay kolay bir kenara itemez, Türkiye de İsrail'i itmek istemez'' dedi. Arap ülkelerinin bir kısmının Filistin'e arkalarını dönerek İsrail ile beraber haraket ettikleirni ve HAMAS'a karşı adım attığını belirten Çevik, Kudüs sözkonusu olduğunda ise durumun değiştiğini belirtti.
Türkiye'nin itirazının medya önünde kalıp kalmadığının sorulması üzerine İlnur Çevik, Afrin konusuna atıf ile Türkiye'nin akıllıca girişimler ile olayları kendi lehine çevridğini hatırlattı ve Türkiye'nin atacağı adımları atmaktan çekinmediğini ifade etti.
Muharrem İnce'nin ''Gülen'in iadesini isteyeceğim vermezlerse İncirlik'i kapatacğım sözlerinin hatırlatılması üzerine Çevik ''Bekara karı boşamak kolaydır'' dedi.
DEMİRTAŞ'IN SERBEST BIRAKILMASI
Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde kanaat belirten Ak Partili isimlerin ifadeleri hatırlatılan Çevik, bırakılmaması gerektiğini düşündüğünü, Kobani olaylarında insanları sokağa sürdüğünü ve Hendek olaylarını başlattığını ifade etti.
GÜNEYDOĞU MESELESİ
İlnur Çevik " Seçimlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın kürtler konusunda o bölge insanını rahatlatacak bir takım girişimlerde bulunacağına inanıyorlar " dedi.
Bölge insanının, Türkiye'nin Barzani'ye sert hareketinden rahatsız olduğunu ifade eden Çevik, MHP ile ittifaktan da çok mutlu olmadıklarını söyledi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af konusuna fazla girmek istemediğini belirtti. ''Bu bir çıkmaz sokak '' diyen Çevik '' Bence d eçok parak bir fikir olmayabilir'' yorumunu yaptı.
Cumhurbaşkanı Danışmanı Çevik, seçimden sonra yeni çözüm süreci olabileceği öngörüsünde de bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.