Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Erzurum Mitingi'nde vatandaşlara seslendi. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Dedik mitingimize nereden başlayalım, bundan önce olduğu gibi Erzurum'dan başlatalım. Buradan kardeşlerime sevgilerimi, sayglarımı yolluyorum. Dadaşlar sizin Allah'ınıza kurban. Tanklarla, tüfeklerle milletimin üzerine gelene 15 Temmuz'da milletimiz gereğini yaptı. Şimdi, 24 Haziran'a güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Güçlü Meclis için hazır mıyız? Cumhur İttifakı, AK Parti ve şahsımı desteklemeye hazır mıyız? "

"Avrupa'da PKK terör örgütünün, PYD'nin, YPG'nin ön kuvveti durumunda olan HDP'ye meydanlar miting yapma müsaadesi veren yönetimler, AK Parti'ye müsaade etmiyorlar. Neden, ne kadar engellersek, o kadar iyi diyorlar. İsteseniz de, istemeseniz de, Bosna Hersek size yetti. Dadaşlar size yeter. Vakit birlik vakti. Unutmayın yaparsa yine AK Parti yapar. İnşallah sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaret ile Türkiye şahlanacak. Hiç endişeniz olmasın. Erzurum, bizim Anadolu'daki güzel başlangıcımızın anahtarıdır."

"İl kongremize geldiğimizde, Erzurum'un bizim için ne anlama geldiğini anlatmıştım. Erzurum kurucu şehir olması nedenyle, birçok saldırıya ve işgale maruz kalmıştır. Budan 180 ve 190 yıl önce işgal, 1 asır önce de Sarıkamış'ın acısıyla kavrulmuştu. Ama Erzurum her zaman ayağa kalkmayı başarmıştır. Kazım Karabekir Paşa'nın sağladığı sukünet burada hala sürüyor. Bir ara teröristler Erzurum'a musallat olmak istedi, ama tutunamadılar. Dadaş'ın olduğu yerde hiç terörist olabilir mi? 24 Haziran öncesi buna çok dikkat edelim. Dadaşlar, 24 Haziran'da 6'da 6 yapmaya hazır mıyız? Gece gündüz, durmak yok, yola devam. Kardeşlerim, askerimiz,jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucumuz ile teröristlere dağları, ovaları dar ediyoruz. Cudi'de, Gabar'da Bestler-Dereler'de biz varız. İnlerine girdik, inlerine. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz."

"Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 475 oldu. Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen 414 oldu. Bunu biden siz istiyorsunuz, şehidimizin kanı yerde kalmasın diyorsunuz."

KORUCULARIN MAAŞLARINA İYİLEŞTİRME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik korucularının maaşlarında 135 liralık bir iyileştirme daha yapılacağını açıkladı.

"O BİSİKLETE BİNMEYE DEVAM ETSİN"

Cumhurbaşkanı adaylarına yönelik eleştiriler getiren Erdoğan, "Bir tanesi 'Ben araba falan üretmem' diyor. Benim için de '20 yıl geriden takip ediyor' diyor. Almanya'da da bir otomobil fabrikasını gezmiş. Sadece bizim otomotiv ihracatından elde ettiğimiz geliri bir araştırsın baksın. O bisiklete binmeye devam etsin. Kaç yıl geriden geliyor belli. O bisiklette de bazen sağa bazen sola gidiyor. Hayatları böyle bunların. Dikili ağaçları yok. Öbürü de kalkmış 'Ben Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım' diyor. Öbürü ben şu yatırımı yaptırmayacağım diyor. Sizin zaten hayatta bu ülkede yaptığınız bir şey yok ki. Zaten 24 Haziran'da benim aziz milletim kime yürü diyeceğini biliyor. Bu ülkede kim yatırım yapacak onu da biliyor. Yatırım yapmadan istihdam olur mu? Muasır medeniyetler üzerine çıkmak olur mu? Onlar isteseler de istemeseler de biz eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette adımları attık mı? Ulaşımda, enerjide adımları attık mı? Dış politikada güçlü iradeyi ortaya koyduk mu?" diye konuştu.

RUSYA'DAN ALINAN DOĞALGAZDA İNDİRİM

Rusya'dan alınan doğalgazda indirim uygulanacağını açıklayan Erdoğan, "Bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Rusya'dan aldığımız doğalgazın fiyatında indirim talep etmiştik. Bu talep karşılanmayınca uluslarası tahkime başvurmuştuk. Uzun müzakereler sonunda Rusya ile bu ülkeden aldığımız doğalgazda yüzde 10.25 fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. 2 yılda aldığımız doğalgaz için ülkemize indirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak" dedi.

"FİTNE FESAT SOKMAK İSTEYENLER OLABİLİR"



Cumhur İttifakı'na ilişkin mesajlar veren Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile bir yoldayız. AK Parti, MHP olarak çıktığımız bu yolda araya fitne fesat sokmak isteyenler olabilir. Sakın bu oyunlara gelmeyin. Cumhur İttifakı tamam. Diğerlerini Cumhur İttifakı ile yerle yeksan edeceğiz. Erzurum'dan bu seçimde de rekor bir sonuç bekliyorum" dedi.

"ENGELLEMEKLE KAZANACAKLARINI SANIYORLAR"

Diğer cumhurbaşkanı adaylarına yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "Bu adayların ülkenin ve milletin hayrına tek bir projelerini duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü bunların heybeleri boş. Ana muhalefetin adayı çıkmış yerli otomobilden Kanal istanbul'a kadar ne kadar projemiz varsa 'Hepsini iptal edeceğiz' diyor. Sadece, onu da utanma pahasına, Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi haline gelmesine ses çıkaramıyor. Hiçbir şey vaat etmedikleri gibi yapılan ya da yapılacak olan işleri engellemekle seçim kazanacaklarını sanıyorlar" diye konuştu.

"PARANIZI TL'YE YATIRIN" ÇAĞRISI

"Bu ara birileri ülkemize çöreklendi, Gezi'de olduğu gibi. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin, avucunuzu yalayacaksınız" diyen Erdoğan, "Yastığının altında doları, avrosu olan kardeşlerim gidin paranızı TL'ye yatırın" çağrısında bulundu. Erdoğan, "Ekonomimiz geçen yıl 7,4 büyüdü. Ne kuru ya? Biz Soros'un falan kulu kölesi değiliz. Biz Allah'ın kuluyuz. Yerli ve milli olmak kendi paralarınıza sahip çıkmakla geçer. Çok kısa sürede kur balonunu söndüreceğiz." dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER