SON DAKİKA HABERİ: Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.

DENİZ BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Deniz Bölükbaşı, 25 Ekim 1949 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak tamamlayan Bölükbaşı, Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptı.

Daha sonrasında Atina ve Bonn Büyükelçiilikleri'nde de Elçi Müsteşarı görevini üstlenen Deniz Bölükbaşı, 1 Mart tezkeresi sürecinde Türkiye tarafının en üst düzey diplomatik temsilcisi olarak ABD ile müzakereleri yürüten isim oldu.

2002 seçimlerinde olduğu gibi, 2007 seçimlerinde de Milliyetçi Hareket Partisi tarafından milletvekili adayı olarak gösterilmiştir. Ankara 2. bölge 1. sıradan milletvekili olmaya hak kazanmıştır. MHP Merkez Yönetim Kuruluna girmiş ve ilk MYK toplantısında Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

12 Haziran 2011 seçimleri sürecinde 21 Mayıs 2011 tarihinde kaset iddiaları nedeniyle milletvekilliği adaylığından ve MHP'deki görevinden istifa etti. Deniz Bölükbaşı aynı zamanda Osman Bölükbaşı'nın oğluydu.



Deniz Bölükbaşı 2017 yılının ağustos ayında Gazete Habertürk'e röportaj vermişti.





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