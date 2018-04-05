Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın çıktı. Olaya ilişkin görüntülerde, hastane binasının çatı katında alevlerin yükseldiği görüldü. Yangının alt katlara doğru yayıldığı gelen bilgiler arasında.



Hızla ilerleyen yangın, İstanbul'un birçok bölgesinden de görülebilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Hastane etrafında ise güvenlik önlemleri alındı.



Yangında patlamalar yaşandığı öne sürüldü.



YARALI VE CAN KAYBI BİLGİSİ YOK



İftaiye Daire Başkanı yaptığı açıklamada, yangında yaralı ve can kaybı bilgisinin olmadığını belirtti. İtfaiye müdürü, yoğun bakım servisi dışında tüm hastaların tahliye edildiğini belirtti.

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