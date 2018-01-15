Son dakika haberine göre; Genelkurmay, FETÖ itirafçısı Burak Akın hakkında inceleme başlattı. İHA'nın haberine göre; FETÖ itirafçısı Burak Akın idari inceleme kapsamında açığa alındı.

Yüzbaşı Burak Akın, 15 Temmuz gecesi darbecilere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilmiş ve madalya ile ödüllendirilmişti. Kamera görüntüleri de ortaya çıkan olaylarda, Burak Akın, darbe girişimini engellemeye çalışırken bacaklarından vurulmuş, yaralarına turnike yapmak isteyince de darbeci askerler tarafından “Turnike yok” denilerek engellenmişti. Darbeci askerlerden biri, Akın’ı vurduğunu inkar etmişti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın, “Ben FETÖ üyesiyim” diyerek teslim olmuş, Ankara İl Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gelen Akın’ın şok itirafı polisleri de şaşkına çevirmişti.

Sorgu odasına alınan Akın, 15 Temmuz'dan sonra örgütün kendisine baskı yaptığını, bu baskılara artık dayanamadığını söylemişti.

Akın, emniyetteki ifadesinde "Darbe yaptıklarını görünce bunlardan ayrıldım. Ancak beni rahat bırakmadılar" demişti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle bırakılmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bir yarbay ve bir binbaşı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 2 yarbay polise teslim olmuştu.

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