Son Dakika haberi Denizbank Genel Müdürü Ateş'ten Reza Zarrab açıklaması

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ABD’de yargılanan Reza Zarrab’ın ifadelerinde Denizbank’ın adının geçmesi ile ilgili olarak son dakika açıklamalarında bulundu.
DenizBank’ın 2004-2013 yılları arasında Türkiye’nin Hazine tarafından görevlendirilmiş tek resmi takas bank yetkisine sahip olduğunu belirten Hakan Ateş, altın takas bankasının da devletin onay verdiği ve Altın Borsası’na kayıtlı, uygun belgeyi getiren her üyeye hesap açmakla yükümlü olduğunu söyledi.
7. Uluslararası Resort Turizm Kongresi öncesinde konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ateş, şöyle konuştu:
“2004’e kadar Türkiye’nin Hazine tarafından görevlendirilmiş altın takas bankası İş Bankası’ydı. Bu yıldan 2013’e kadar takas bankası bizdik. Bu tarihten sonra da Kuveyt Türk oldu. Takas bankaları altın işi yapan, altın borsalarına kayıtlı şirketlerin işlemini açmakla mükelleftir ve bu çerçevede tüm altın hareketleri takas bankasından geçer. Bizim bir tane yurtdışına döviz işlemimiz yoktur.”
HİÇBİR DAHLİMİZ YOK
ABD’deki soruşturmayı OFAC denilen bir kurumun yaptığını kaydeden Ateş, “Çok büyük bankalara ceza kesmiş bir kurum bu. ABD’nin yaptırımlarını kontrol ediyor. OFAC’tan aslında Rusya yaptırımları ile ilgili Denizbank’ın istisna tutulmasını kendi görüşmelerimle sağladım. Rusya’ya yaptırımların dışında kaldık. OFAC ile yakın mesaimiz var. Önemli olan, paranın yurtdışı edilip bir takım işlemlerle yurtdışından getirilmesi konusunda hiçbir dahlimiz yok. ABD’de araştırılan konu isteyerek ve bilerek bu yaptırımlar delindi mi? Burada ne bilerek isteyerek ne bilmeden istemeden Denizbank’ın hiçbir işleme konu bir işlemimiz yok.”
ALTIN TAKASBANK İLE GİDER
Takas bankası görevi ve sıfatıyla biz A kişisinden B kişisine bütün transferleri yaparız. Eğer para uluslararası gönderim ise swift ile gider. Türk lirası ise EFT ile gider. Bono Takasbank’la gider. Altın ise altının takas bankası ile gider ve bütün alışverişler takas bankası üzerinden olur. Biz de bu görevi Türkiye Cumhuriyeti hazinesi adına 2004-2013 arasında Denizbank olarak üslendik.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.