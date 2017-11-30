Son Dakika haberi Denizbank Genel Müdürü Ateş'ten Reza Zarrab açıklaması

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ABD’de yargılanan Reza Zarrab’ın ifadelerinde Denizbank’ın adının geçmesi ile ilgili olarak son dakika açıklamalarında bulundu.

DenizBank’ın 2004-2013 yılları arasında Türkiye’nin Hazine tarafından görevlendirilmiş tek resmi takas bank yetkisine sahip olduğunu belirten Hakan Ateş, altın takas bankasının da devletin onay verdiği ve Altın Borsası’na kayıtlı, uygun belgeyi getiren her üyeye hesap açmakla yükümlü olduğunu söyledi.

7. Uluslararası Resort Turizm Kongresi öncesinde konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ateş, şöyle konuştu:

“2004’e kadar Türkiye’nin Hazine tarafından görevlendirilmiş altın takas bankası İş Bankası’ydı. Bu yıldan 2013’e kadar takas bankası bizdik. Bu tarihten sonra da Kuveyt Türk oldu. Takas bankaları altın işi yapan, altın borsalarına kayıtlı şirketlerin işlemini açmakla mükelleftir ve bu çerçevede tüm altın hareketleri takas bankasından geçer. Bizim bir tane yurtdışına döviz işlemimiz yoktur.”

HİÇBİR DAHLİMİZ YOK

ABD’deki soruşturmayı OFAC denilen bir kurumun yaptığını kaydeden Ateş, “Çok büyük bankalara ceza kesmiş bir kurum bu. ABD’nin yaptırımlarını kontrol ediyor. OFAC’tan aslında Rusya yaptırımları ile ilgili Denizbank’ın istisna tutulmasını kendi görüşmelerimle sağladım. Rusya’ya yaptırımların dışında kaldık. OFAC ile yakın mesaimiz var. Önemli olan, paranın yurtdışı edilip bir takım işlemlerle yurtdışından getirilmesi konusunda hiçbir dahlimiz yok. ABD’de araştırılan konu isteyerek ve bilerek bu yaptırımlar delindi mi? Burada ne bilerek isteyerek ne bilmeden istemeden Denizbank’ın hiçbir işleme konu bir işlemimiz yok.”

ALTIN TAKASBANK İLE GİDER

Takas bankası görevi ve sıfatıyla biz A kişisinden B kişisine bütün transferleri yaparız. Eğer para uluslararası gönderim ise swift ile gider. Türk lirası ise EFT ile gider. Bono Takasbank’la gider. Altın ise altının takas bankası ile gider ve bütün alışverişler takas bankası üzerinden olur. Biz de bu görevi Türkiye Cumhuriyeti hazinesi adına 2004-2013 arasında Denizbank olarak üslendik.”