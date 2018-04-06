Hakkari'nin Çukurca ilçesi Şentepe bölgesinde güvenlik güçlerinin arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada Astsubay Tolga Pehlivan şehit oldu. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre; Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinin Şentepe üs bölgesi yakınlarında askerlerin geçişi sırasında teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcı inflak etti. Patlamada, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ve Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker helikopterle Hakkari'ye sevk edilirken, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.



1 YIL ÖNCE EVLENMİŞTİ

Şehit Pehlivan'ın acı haberi, Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan babası Sadık Pehlivan ve diğer yakınlarına verildi. 1 yıl önce evlendiği ve 2 kardeşinin olduğu belirtilen şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin yarın Bafra Yıldırım Beyazıt Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

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