SON DAKİKA! İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 343'ü asker 360 kişi için gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir çok kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ´nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 343'ü asker 360 şüpheli kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi.



Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.