AA'nın haberine göre, Karlov suikastı soruşturması kapsamında saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içinde "abisi" olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı gözaltına alındı.

8 İSİM HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

2 Nisan'da Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmış ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte Emre Uslu ve Şerif Ali Tekalan'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında yakalama çıkarılmıştı.

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