HDP'nin Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 24 Haziran seçimleri için TRT'deki 10 dakikalık propaganda konuşmasının ilkini yaptı. Demokrasi tarihinde cezaevinden gerçekleştirilen ilk propaganda konuşmasına Demirtaş, "Hakkımda tek bir mahkumiyet kararı bile yokken açıkça anayasayı ihlal ediyorlar ve yönlendirmeye çalışıyorlar. Ahlakını ve vicdanını yitirmiş olanların ülkeyi nasıl yönetmeye talip olduklarını anlamaya zorlanıyorum" sözleriyle başladı.

"Bana uygulanan bu zorbalık benimle sınırlı olsaydı bunları dile getirmeyi çok da gerekli görmezdim" diyen Demirtaş, "Toplumun tamamını esir almaya çalışan bir hukuksuzluk ve kamplaşma var" ifadelerini kullandı.

Enflasyona ve dövizdeki artışa dikkat çeken Demirtaş, "Seçimlerin çok önemli bir karar aşaması olduğunu" söyledi.

24 Haziran'dan sonra tam anlamıyla hayata geçecek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştiren Demirtaş,

"Yasama, yürütme, yargı yetkileri tek kişinin elinde olacak. O tek kişiyi denetleyecek tek bir kurum olmayacak. Dünyanın geri kalanı demokrasi yolunda ilerlerken Türkiye, demokrasiden kopmuş bir ülkeye gidecek. Cumhuriyetin demokratik kazanımları tek gecede ortadan kalkmış olacak" ifadelerini kullandı.

"YAŞADIKLARIMIZ FRAGMAN"

"Bugüne kadar yaşadıklarımız tek adam rejiminin fragmanıdır" diyen Demirtaş, "Bu karanlık tablo karşısında umutsuzluğa düşmeye gerek yok. Önümüzde bir fırsat var. Bu fırsatı doğru değerlendireceğiz" diye konuştu.

"MUTLAKA SANDIĞA GİDİN"

Seçmenlere oy verme çağrısında bulunan Demirtaş, "Mutlaka sandığa gidin. Oyunuzu kullanın ve sandığa sahip çıkın" dedi.

"Beni merak etmeyin. Sizler özgür oldukça ben özgür olacağım. Bizi hapisle korkutacaklarını zannedenler kendi gölgelerinden korkar hale geldiler" ifadelerini kullanan Demirtaş, konuşmasında TRT'yi de eleştirdi.

ÇEKİMLER CEZAEVİNDE YAPILDI

Demirtaş avukatı aracılığıyla Adalet Bakanlığı'ndan, propaganda konuşması çekimlerinin tutuklu bulunduğu cezaevinde yapılmasını istedi ve Yüksek Seçim Kuruluna da (YSK) bu kapsamda bir dilekçe yolladı. YSK da Demirtaş'ın propaganda konuşmasının çekimlerinin cezaevinde yapılmasına karar verdi.

KANUNA GÖRE PROPAGANDA KONUŞMASI

298 sayılı Kanun'un 52. maddesi uyarınca, cumhurbaşkanı seçiminde radyo ve televizyonda propaganda yapacak cumhurbaşkanı adaylarına, ilk gün 10, son gün 10 dakikayı geçmemek üzere iki defa kendilerini tanıtan, programlarını ve yapacakları işleri anlatan konuşma hakkı veriliyor.

Cumhurbaşkanı adayları, propaganda sürelerinin yarısını aşmamak üzere propagandalarını görüntülü olarak da verebiliyor. Görüntülü propagandalar TRT dışında hazırlatılıyor. Bu propagandalarda suç teşkil edecek görüntülere yer verilmiyor.

ERDOĞAN, İNCE VE AKŞENER KONUŞMAYACAK

Bu kapsamda cumhurbaşkanı adaylarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Muharrem İnce ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu haklarını kullanmayacaklarını bildirdi.

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