HDP'nin Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 24 Haziran seçimleri için TRT'deki 10 dakikalık propaganda konuşmasının ilkini yaptı. Demokrasi tarihinde cezaevinden gerçekleştirilen ilk propaganda konuşmasına Demirtaş, "Hakkımda tek bir mahkumiyet kararı bile yokken açıkça anayasayı ihlal ediyorlar ve yönlendirmeye çalışıyorlar. Ahlakını ve vicdanını yitirmiş olanların ülkeyi nasıl yönetmeye talip olduklarını anlamaya zorlanıyorum" sözleriyle başladı.
"Bana uygulanan bu zorbalık benimle sınırlı olsaydı bunları dile getirmeyi çok da gerekli görmezdim" diyen Demirtaş, "Toplumun tamamını esir almaya çalışan bir hukuksuzluk ve kamplaşma var" ifadelerini kullandı.
Enflasyona ve dövizdeki artışa dikkat çeken Demirtaş, "Seçimlerin çok önemli bir karar aşaması olduğunu" söyledi.
24 Haziran'dan sonra tam anlamıyla hayata geçecek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştiren Demirtaş,
"Yasama, yürütme, yargı yetkileri tek kişinin elinde olacak. O tek kişiyi denetleyecek tek bir kurum olmayacak. Dünyanın geri kalanı demokrasi yolunda ilerlerken Türkiye, demokrasiden kopmuş bir ülkeye gidecek. Cumhuriyetin demokratik kazanımları tek gecede ortadan kalkmış olacak" ifadelerini kullandı.
"YAŞADIKLARIMIZ FRAGMAN"
"Bugüne kadar yaşadıklarımız tek adam rejiminin fragmanıdır" diyen Demirtaş, "Bu karanlık tablo karşısında umutsuzluğa düşmeye gerek yok. Önümüzde bir fırsat var. Bu fırsatı doğru değerlendireceğiz" diye konuştu.
"MUTLAKA SANDIĞA GİDİN"
Seçmenlere oy verme çağrısında bulunan Demirtaş, "Mutlaka sandığa gidin. Oyunuzu kullanın ve sandığa sahip çıkın" dedi.
"Beni merak etmeyin. Sizler özgür oldukça ben özgür olacağım. Bizi hapisle korkutacaklarını zannedenler kendi gölgelerinden korkar hale geldiler" ifadelerini kullanan Demirtaş, konuşmasında TRT'yi de eleştirdi.
ÇEKİMLER CEZAEVİNDE YAPILDI
Demirtaş avukatı aracılığıyla Adalet Bakanlığı'ndan, propaganda konuşması çekimlerinin tutuklu bulunduğu cezaevinde yapılmasını istedi ve Yüksek Seçim Kuruluna da (YSK) bu kapsamda bir dilekçe yolladı. YSK da Demirtaş'ın propaganda konuşmasının çekimlerinin cezaevinde yapılmasına karar verdi.
KANUNA GÖRE PROPAGANDA KONUŞMASI
298 sayılı Kanun'un 52. maddesi uyarınca, cumhurbaşkanı seçiminde radyo ve televizyonda propaganda yapacak cumhurbaşkanı adaylarına, ilk gün 10, son gün 10 dakikayı geçmemek üzere iki defa kendilerini tanıtan, programlarını ve yapacakları işleri anlatan konuşma hakkı veriliyor.
Cumhurbaşkanı adayları, propaganda sürelerinin yarısını aşmamak üzere propagandalarını görüntülü olarak da verebiliyor. Görüntülü propagandalar TRT dışında hazırlatılıyor. Bu propagandalarda suç teşkil edecek görüntülere yer verilmiyor.
ERDOĞAN, İNCE VE AKŞENER KONUŞMAYACAK
Bu kapsamda cumhurbaşkanı adaylarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Muharrem İnce ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu haklarını kullanmayacaklarını bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.