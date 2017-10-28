Son dakika! Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama oldu.

Şehirde bulunan bir otelin dışında bombalı bir aracın patladığı ve ardından silah sesleri duyulduğu belirtildi.

Bu patlamadan kısa süre sonra ikinci bir patlama daha gerçekleşti. İkinci patlamanın da parlamento binası yakınlarında bombalı araçtan dolayı gerçekleştiği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...