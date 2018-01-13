Trabzon Havalimanı’na iniş yapan Ankara uçağı pistten çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Pegasus'a ait uçaktaki 162 yolcu tahliye edildi. Uçağın, deniz kenarındaki mazgala düştüğü belirtildi.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus iniş sırasında pistten çıkan uçağıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle:

"PC8622 Ankara - Trabzon uçağı hakkında!

Pegasus Hava Yolları’na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli 21:25 Ankara kalkışlı Ankara-Trabzon uçağının, bu akşam (14 Ocak 2018) Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıktığı bilgisini doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Uçağımızdaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi tahliye edilmiştir. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır.

Konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.

Saygılarımızla,

Pegasus Hava Yolları"

TRABZON VALİSİ YAVUZ: HAVALİMANINI SABAH SAAT 8'E KADAR UÇAK TRAFİĞİNE KAPATILDI

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başına ilerlerken pistten çıktığı kazayla ilgili açıklama yaptı.

Mürettebat ve yolcuların sağlıklı bir şekilde tahliye edildiğini belirten Vali Yavuz, "Trabzon-Ankara seferini yapan, özel bir havayoluna ait uçak, iniş yaptıktan sonra pist başına ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle pistten çıktı.

Olayda ölen ya da yaralanan yok. Uçağın 162 yolcusu ve mürettebatı sağlıklı bir şekilde tahliye edildi. Havalimanını sabah saat 8'e kadar uçak trafiğine kapatıldı" dedi.

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