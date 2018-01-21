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Son dakika! Türk askerinin Afrin'deki ilk görüntüleri Habertürk'te
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Afrin'den son dakika sıcak görüntüler! Kara harekatından ilk görüntüler geldi

Türk askerinin Afrin'deki ilk görüntüleri...

Afrin'den son dakika sıcak görüntüler gelmeye başladı.. Habertürk TV'de Türk askerinin Afrin'e başlattığı kara harekatından ilk görüntüler yer aldı. İşte Afrin'den gelen ilk görüntüler.

21.01.2018 - 12:11 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Afrin'e kara harekatını başlatan Türk askerlerinin ilk görüntüleri Habertürk TV'de yer aldı. Başbakan Binali Yıldırım, Türk askerlerinin Afrin'e kara harekatını başlattığını açıkladı. Başbakan Yıldırm, kara harekatının 11:05'te Gülbaba mevkiinden başlatıldığını açıkladı. Yıldırım, harekatta şu ana kadar yaralı askerin bulunmadığı bilgisini verdi. 

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin, Afrin'in Türkiye'ye bakan Kürt Dağı bölgesinden 7-8 kilometrelik bir ilerleme sağlandığını aktardı. Şu anda ikinci hamlenin hazırlıklarının yapıldığı belirten Çetin, "Sınırın diğer tarafına lojistik desteğin sağlanacağı belirtiliyor. Çadırlar, mutfaklar ve sağlık ihtiyaçları sınırın diğer tarafına gönderilecek" dedi.

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YORUMLAR 86
  • Misafir 1 saat önce
    TSK islam birliginin ordusu degildir. TSK Turkiye Cumhuriyeti nin ordusudur. islam birligi , islam ordusu adi altinda kurulan dusmanlarla bir tutulamaz. Hala akillanmamis bir topluluk var. islam, kuran bunlari her olaya meze edilmez. Feto gibi bir olay yasamissin hala kafa degismemis...
  • Misafir 1 saat önce
    Simdi verdigimiz vergilerin hakkini aliyoruz iste canimizida vermeye hic tereddüt etmeden bu asil vatana veririz Allah yardimciniz olsun Rabbim yar ve yardımcınız olsun aslanlarım
  • Misafir 1 saat önce
    ALLAHIM BU GÜZEL DİLEKLERLE ORDUMUZ VE VATANIMIZI DESTEKLEYEN TÜM TEMENNİLERİ YÜREKLERİ YETMEYİPTE BEĞENMEYEN VATAN HAİNLERİNİ DE KAHRI PERİŞAN EYLE RABBİM
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