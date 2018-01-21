Türk askerinin Afrin'deki ilk görüntüleri...

Afrin'e kara harekatını başlatan Türk askerlerinin ilk görüntüleri Habertürk TV'de yer aldı. Başbakan Binali Yıldırım, Türk askerlerinin Afrin'e kara harekatını başlattığını açıkladı. Başbakan Yıldırm, kara harekatının 11:05'te Gülbaba mevkiinden başlatıldığını açıkladı. Yıldırım, harekatta şu ana kadar yaralı askerin bulunmadığı bilgisini verdi.

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin, Afrin'in Türkiye'ye bakan Kürt Dağı bölgesinden 7-8 kilometrelik bir ilerleme sağlandığını aktardı. Şu anda ikinci hamlenin hazırlıklarının yapıldığı belirten Çetin, "Sınırın diğer tarafına lojistik desteğin sağlanacağı belirtiliyor. Çadırlar, mutfaklar ve sağlık ihtiyaçları sınırın diğer tarafına gönderilecek" dedi.





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