AA'nın haberine göre, Yemen'in Aden kentinde bomba yüklü 2 araçla gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 askerin öldüğü, aralarında sivillerin de bulunduğu 44 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, bomba yüklü 2 aracın Aden'in et-Tevahi bölgesinde Terörle Mücadele Kuvvetleri binası önünde infilak ettirildiği belirtildi.

Patlamalarda 6 askerin hayatını kaybettiği, aralarında sivillerin de bulunduğu 44 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İHA'nın haberine göre, yetkililer tarafından saldırıya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

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