Kayserispor Başkanı Erol Bedir Marius Sumudica ile dün gece duygusal anlar yaşanan bir toplantının ardından ayrılığın gerçekleştiğini,sarı kırmızılı kulüp tarihinde adının unutulmazlar arasına yazılacağını söyledi.

Bedir '' Son derece medeni ve duygusal bir ayrılık kararı oldu. Yönetim, denetim ve diğer kurullardaki arkadaşlarımızla birlikte kendisiyle son kez görüşme yaptık. Bu süreçte, Sumudica'da 2.yarıdaki gidişattan rahatsızlığını ifade ederek birkaç hafta önce ayrılma isteğinde bulunmuş ancak,yönetimimiz "istikrar"açısından devam etmesini sağlamıştı. Sumudica, Türkiye'deki ilk yılı olmasına ve takımdaki yeni oyuncuların da 14-15 gibi çok sayıda bulunmasına rağmen, sezonun ilk yarısında,yönetimimizin hedefleriyle uyumlu üst düzey başarı sağlamış ve çok iyi futbolla birlikte, 30 puan toplamayı da başardı. Ancak;sezonun ikinci yarısında aynı başarı tekrarlanamadı. Yönetim olarak kendisine ve oyunculara verilen maddi-manevi desteğe rağmen bir türlü ilk yarı performansına ulaşılamadı. İlk yarıda 30 puan toplayan takımımız 2.yarıda 14 puanda kaldı. Sayın hocamız da bu durumdan rahatsızlığını ifade ederek birkaç hafta önce ayrılma isteğinde bulunmuş ancak,yönetimimiz "istikrar"açısından devam etmesini sağlandı.Ancak,geldiğimiz noktada ; Sumudica ile yaptığımız görüş alışverişi sonucu, birkaç takviye olsa da, önümüzdeki sezonda da çoğunlukla aynı futbolcu gurubu ile yola devam edileceğinden koordinasyon ve iletişimde sıkıntıyla birlikte hedeflenen başarı açısından da tereddütler oluştuğundan karşılıklı anlayış çerçevesinde, latif, zarif, Türk insanına yakışır bir ev sahipliği içinde yollarımızı ayırdık.''dedi.



Kulüp başkanı Erol Bedir, ayrılık kararında Romen teknik direktör Marius Sumudica'nın İstanbul'da oynanan Beşiktaş maçında yaptığı kartal hareketinin bir rol oynadığı yolundaki söylentilerin ise doğru olmadığını üzerine basa basa belirti.



SÜPER LİG'DE SEZON YABANCI TEKNİK ADAMSIZ TAMAMLANACAK

Süper Lig´de 28 hafta geride kalırken, Bursaspor´dan ayrılan Paul Le Guen, görevinden ayrılan 17. teknik direktör oldu. Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Sivasspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor sezona başladıkları teknik adamla yollarına devam ederken, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Bursaspor ve Kardemir Karabükspor , Bursaspor ve ligin son haftasına girilirken Kayserispor'da hoca değişikliğine gitti.



TAKIM ERTÜRK´E EMANET

Yönetimin, Sumudica ile toplantıda olduğu saatlerde Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayan Kayserisporlu oyuncular antrenmana antrenör Hakan Ertürk nezaretinde çıktı. Ertürk´ün yardımcılıklarını Alper Kelkitli, Emin Aydoğdu ve Soner Gençtürk yaptı. Düz koşu ve 5´e 2 pas çalışması ile başlayan antrenman kondisyon çalışması ile devam etti.