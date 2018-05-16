Kayserispor Başkanı Erol Bedir Marius Sumudica ile dün gece duygusal anlar yaşanan bir toplantının ardından ayrılığın gerçekleştiğini,sarı kırmızılı kulüp tarihinde adının unutulmazlar arasına yazılacağını söyledi.
Bedir '' Son derece medeni ve duygusal bir ayrılık kararı oldu. Yönetim, denetim ve diğer kurullardaki arkadaşlarımızla birlikte kendisiyle son kez görüşme yaptık. Bu süreçte, Sumudica'da 2.yarıdaki gidişattan rahatsızlığını ifade ederek birkaç hafta önce ayrılma isteğinde bulunmuş ancak,yönetimimiz "istikrar"açısından devam etmesini sağlamıştı. Sumudica, Türkiye'deki ilk yılı olmasına ve takımdaki yeni oyuncuların da 14-15 gibi çok sayıda bulunmasına rağmen, sezonun ilk yarısında,yönetimimizin hedefleriyle uyumlu üst düzey başarı sağlamış ve çok iyi futbolla birlikte, 30 puan toplamayı da başardı. Ancak;sezonun ikinci yarısında aynı başarı tekrarlanamadı. Yönetim olarak kendisine ve oyunculara verilen maddi-manevi desteğe rağmen bir türlü ilk yarı performansına ulaşılamadı. İlk yarıda 30 puan toplayan takımımız 2.yarıda 14 puanda kaldı. Sayın hocamız da bu durumdan rahatsızlığını ifade ederek birkaç hafta önce ayrılma isteğinde bulunmuş ancak,yönetimimiz "istikrar"açısından devam etmesini sağlandı.Ancak,geldiğimiz noktada ; Sumudica ile yaptığımız görüş alışverişi sonucu, birkaç takviye olsa da, önümüzdeki sezonda da çoğunlukla aynı futbolcu gurubu ile yola devam edileceğinden koordinasyon ve iletişimde sıkıntıyla birlikte hedeflenen başarı açısından da tereddütler oluştuğundan karşılıklı anlayış çerçevesinde, latif, zarif, Türk insanına yakışır bir ev sahipliği içinde yollarımızı ayırdık.''dedi.
Kulüp başkanı Erol Bedir, ayrılık kararında Romen teknik direktör Marius Sumudica'nın İstanbul'da oynanan Beşiktaş maçında yaptığı kartal hareketinin bir rol oynadığı yolundaki söylentilerin ise doğru olmadığını üzerine basa basa belirti.
SÜPER LİG'DE SEZON YABANCI TEKNİK ADAMSIZ TAMAMLANACAK
Süper Lig´de 28 hafta geride kalırken, Bursaspor´dan ayrılan Paul Le Guen, görevinden ayrılan 17. teknik direktör oldu. Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Sivasspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor sezona başladıkları teknik adamla yollarına devam ederken, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Bursaspor ve Kardemir Karabükspor , Bursaspor ve ligin son haftasına girilirken Kayserispor'da hoca değişikliğine gitti.
TAKIM ERTÜRK´E EMANET
Yönetimin, Sumudica ile toplantıda olduğu saatlerde Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayan Kayserisporlu oyuncular antrenmana antrenör Hakan Ertürk nezaretinde çıktı. Ertürk´ün yardımcılıklarını Alper Kelkitli, Emin Aydoğdu ve Soner Gençtürk yaptı. Düz koşu ve 5´e 2 pas çalışması ile başlayan antrenman kondisyon çalışması ile devam etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.