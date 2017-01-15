45 yaşındaki başarılı coach ile 2020’ye kadar sözleşme imzalama konusunda el sıkışıldığı öğrenildi Eurobasket 2017’yi düzenleyecek dört ülkeden biri olan Türkiye’de coach arayışları sona erdi. Ergin Ataman’dan boşalan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü için Beşiktaş Sompo Japan’ın coachu Ufuk Sarıca ile anlaşma sağlandığı bildirildi. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun, bir süredir görüşme halinde olduğu 45 yaşındaki başantrenör ile her konuda anlaştığı öğrenilirken, son detayların gözden geçirilmesinin ardından Ufuk Sarıca ile 2020’ye kadar sözleşme imzalanacağı bildirildi.



BEŞİKTAŞ İLE YOLA DEVAM

12 Dev Adam’ın başına getirilen Ufuk Sarıca, Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan’daki başantrenörlük görevini de sürdürecek. Bu sezon Siyah- Beyazlılar’ın başındaki etkili performansıyla dikkat çeken başarılı hoca, ligde 14 maçta 11 galibiyet alırken, FIBA Şampiyonlar Ligi’ndeki 12 mücadelede de parkeden 10 kez mutlu ayrıldı.

HABERTÜRK SPOR / GÖKHAN TÜRE