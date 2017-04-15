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Birsel Vardarlı: "Hedefimiz kupayı kazanmak"

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde yarın Rusya'nın Dinamo Kursk ekibi ile yapacakları final maçını kazanarak kupayı müzelerine götürmek istediklerini söyledi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 20:09:35 Güncelleme: 20:12:13

Sarı-lacivertli takımın, final müsabakasının oynanacağı DIVS Spor Salonu'nda yaptığı son antrenmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Birsel, organizasyonun ilk mücadelesinde güçlü bir rakibi yenerek finale yükseldiklerini dile getirdi.

Dörtlü Final'de mücadele eden takımların iyi kadrolara sahip olduğunu aktaran Birsel, "Dün önemli bir galibiyet aldık ve finaldeyiz ancak finale çıkmamız kupayı kazandığımız anlamına gelmiyor. Hedefimiz yarınki maçı kazanarak kupayı kazanmak" dedi.

İlk maçta yendikleri UMMC Ekaterinburg'un şampiyonluk için favori gösterildiğini belirten Birsel, "Favori ve ev sahibi olan karşı takımdı ama iyi hazırlanmıştık. Herkes çok inanıyordu. İkinci yarıdaki iyi savunmamız, hücumumuzu da etkiledi. İyi basketbol oynayarak kazandık. Büyük takıma karşı kazanmak önemli ama buraya katılan tüm takımlar güçlü. Finalde Dinamo Kursk ile eşleştik. Dinamo Kursk ile bu sezon grupta oynadığımız iki maçı kazanamadık. İnşallah üçüncü maçı kazanacağız. Hedefimiz zaten bu, umarım başarırız" ifadelerini kullandı.

Birsel Vardarlı Demirmen, başantrenörlüğe Fırat Okul'un gelmesiyle takımda farklı bir havanın oluştuğunu vurgulayarak, "Fırat hocanın enerjisi takıma geçti. Daha iyi oynuyoruz. Saha içinde birbirimizle daha çok iletişim içindeyiz" diye konuştu.

Bu arada karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, konakladığı otelde kampa girdi.

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