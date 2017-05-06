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Hidayet Türkoğlu
BASKETBOL

Hidayet Türkoğlu'na açılan dava reddedildi

Hidayet Türkoğlu'nun başkanlığının iptali için açılan davada mahkeme, dava talebinin reddine karar verdi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:41:27 Güncelleme: 10:43:42

Basketbol Taban Hareketi Lideri Ayberk Yağız’ın Basketbol Federasyonu Genel Kurul Seçimi’nin iptali için açtığı davada mahkeme, davanın reddine karar verdi. Hidayet Türkoğlu’nun doping cezası aldığı gerekçesiyle Basketbol Federasyonu Başkanlığı’nın iptali için Ankara 17.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşmasında mahkeme, iki ay önce istediği bilirkişi raporu doğrultusunda davacının husumet ehliyeti olmadığı gerekçesi ile davayı reddetti.

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