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Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğu Türkiye'nin 7. kupası

Fenerbahçe'nin THY Euroleague şampiyonluğu, Türkiye basketbol tarihinin 7. Avrupa kupası oldu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 00:32:45 Güncelleme: 00:35:10

İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen THY Euroleague Final Four'un finalinde Yunan ekibi Olympiakos'u 80-64 mağlup eden Fenerbahçe, Türkiye basketbol tarihine bir kupa daha ekledi.

İlk olarak Efes Pilsen'in 1996 yılında Koraç Kupası başlayan Türkiye'nin şampiyonluk serüveni Kadınlar Eurocup, Erkekler Eurochallege, Erkekler Eurocup, Kadın Euroleague ve son olarak Erkekler Euroleague ile sürdü.

Türkiye'ye basketbolda en çok kupayı Galatasaray getirdi. 2009 yılında Kadınlar Eurocup'ı kazanan sarı-kırmızılılar, Kadınlar Euroelague ve Erkekler Eurocup'ı da müzesine götürdü.

Türk takımlarının Avrupa'daki şampiyonlukları şöyle:
1995-1996 - Anadolu Efes - Koraç Kupası
2008-2009 - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı - Eurocup
2011-2012 - Beşiktaş Milangaz Erkek Basketbol Takımı - FIBA Eurochallege
2014-2015 - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı - Euroleague
2015-2016 - Galatasaray Odeabank - Eurocup
2016-2017 - Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı - Eurocup
2016-2017 - Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı - Euroleague

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