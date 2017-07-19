Karşıyakalı Ponitka, Tenerife yolunda

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonki kadrosundan pek çok isimle yollarını ayırdıktan sonra bütçe sıkıntısı nedeniyle yabancı transferinde adım atamayan Pınar Karşıyaka'nın yıldızı Ponitka'ya Zalgiris Kaunas ve Iberostar Tenerife talip oldu.

Daha önce Baskonia ve Banvit'in kadrosuna katmak istediği Polonyalı basketbolcunun Euroleague'de oynayan Litvanya temsilcisi Zalgiris'le görüşüp anlaşamadığı, bunun üzerine rotasını Pınar Karşıyaka'nın eski çalıştırıcısı Nenad Markovic ile anlaşan, geçen sezonun FIBA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Tenerife'ye çevirdiği öğrenildi.

Markovic'in Karşıyaka'dan oyuncusu olan Ponitka'yı yeni takımında görmek istediği, Ponitka'nın da İspanya Ligi'nde forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Ponitka, Pınar Karşıyaka'yla olan sözleşmesindeki çıkış opsiyonu nedeniyle 25 bin dolar getirdiği takdirde istediği kulübe gidebilecek.

Yıldız basketbolcu, transfer söylentileriyle ilgili sosyal medyada, "Henüz hiçbir kulüple anlaşmadım" açıklamasını yaptı. Yeşil kırmızı kulüp, oyunculuk kariyerini Yeşilgiresun Belediyespor'da noktalayıp takıma yardımcı antrenör olarak dönen İnanç Koç'un işbaşı yaptığını resmi internet sitesinden duyurdu.