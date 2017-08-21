Anadolu Efes sezonu açtı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, THY Avrupa Ligi, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecekleri sezon öncesinde ilk çalışma Merter Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Başantrenör Velimir Perasovic yönetiminde gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanına, Türkiye A Milli Takımı'nın 2017 Avrupa Şampiyonası kadrosunda bulunan kaptan Doğuş Balbay, Hırvatistan Milli Takımı kadrosunda yer alan Krunoslav Simon ile izinli olan Errick McCollum katılmadı.

İlk çalışmada, Derrick Brown, Bryant Dunston, Birkan Batuk, Brock Motum, Ricky Ledo, Josh Adams, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir, Berk Demir, Baran Avşar, Arda Erdoğan ve Muhaymin Mustafa yer aldı.

Anadolu Efes, 25 Ağustos'a kadar çalışmalarını Merter Tesisleri'nde sürdürecek. Lacivert-beyazlılar, hazırlıkların ikinci etabı için Slovenya'nın Kranjska Gora kentine gidecek.

Yurt dışı ve yurt içinde hazırlık karşılaşmalarına çıkacak Anadolu Efes, sezonun ilk resmi maçında ise Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ile İzmir'de karşılaşacak.