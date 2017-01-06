MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ
06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Emre Belözoğlu: "Çocuklarımı da alıp Kadıköy'e gideceğim"

06 Ocak 2017 Cuma, 10:03:46

  • 1
    1 | 27

    HABERTÜRK SPOR ÖZEL RÖPORTAJ | AHMET SELİM KUL

    Kampta ziyaret ettiğimiz Emre Belözoğlu, sorularımıza içtenlikle yanıt verdi, birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte ‘Kaptan’ın sözleri:

  • 2
    2 | 27

    "YAPMAMIZ GEREKENİ LAYIKIYLA YAPTIK"

    “3 Temmuz sürecinde çok fazla üzüldük. Çok fazla gerildik. Her gün bir haberle uyandık takımla... Ama gerçekçi olmak gerekirse takımın önünde benle Volkan, kaptanlar olarak daha fazla yorulduk, çok daha fazla üzüldük."

  • 3
    3 | 27

    "Ve o gün yapmamız gerekeni ben de, Volkan da çok fazlasıyla, layıkıyla yerine getirdik. Ben inanıyorum ki, F.Bahçe’nin o dönem yaşamış olduğu problemi, kendi evinde yaşadığı bir problem olarak gören bütün taraftarlar, ben ve Volkan’ın yaptıklarını ölene dek gözardı etmeyecekler. Bu mücadelemiz benim için evlatlarıma bırakacağım en değerli mirastır.”

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300