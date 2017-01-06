Emre Belözoğlu: "Çocuklarımı da alıp Kadıköy'e gideceğim"

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"Ve o gün yapmamız gerekeni ben de, Volkan da çok fazlasıyla, layıkıyla yerine getirdik. Ben inanıyorum ki, F.Bahçe’nin o dönem yaşamış olduğu problemi, kendi evinde yaşadığı bir problem olarak gören bütün taraftarlar, ben ve Volkan’ın yaptıklarını ölene dek gözardı etmeyecekler. Bu mücadelemiz benim için evlatlarıma bırakacağım en değerli mirastır.”