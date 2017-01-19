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FUTBOL

"Vincent Janssen, Galatasaray'ı reddetti"

19 Ocak 2017 Perşembe, 21:49:20

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    Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen'in menajeri Patrick van Diermen, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu konuşulan oyuncusu hakkında açıklama yaptı.

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    Bilindiği üzere son günlerde çeşitli medya kaynaklarında Galatasaray'ın Tottenham'da yeteri kadar forma şansı bulamayan Janssen'i sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtiliyordu.

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    Omroep Brabant'a konuşan Van Diermen, "Janssen, gelen tüm teklifleri geri çevirme kararı aldı.

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