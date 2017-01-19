FUTBOL
"Vincent Janssen, Galatasaray'ı reddetti"
19 Ocak 2017 Perşembe, 21:49:20 | Güncelleme: 21:57:34
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Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen'in menajeri Patrick van Diermen, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu konuşulan oyuncusu hakkında açıklama yaptı.
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Bilindiği üzere son günlerde çeşitli medya kaynaklarında Galatasaray'ın Tottenham'da yeteri kadar forma şansı bulamayan Janssen'i sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtiliyordu.
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Omroep Brabant'a konuşan Van Diermen, "Janssen, gelen tüm teklifleri geri çevirme kararı aldı.
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Galatasaray'dan da teklif aldık ancak Janssen, Tottenham'da kalıyor." dedi.
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22 yaşındaki oyuncunun takımda kalarak forma için savaşacağını belirten Van Diermen, şöyle devam etti:
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"Janssen, harika imkanları ve iyi bir teknik direktöre sahip bir takımla uzun süreli bir sözleşme imzaladı.
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Sakatlanmadan önce her maçta süre aldı. Takımda kalarak kendisini kanıtlamak ve forma için savaşmak istiyor."
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İngiliz devinin büyük umutlarla transfer ettiği Janssen, bu sezon 10'u ilk 11'de olmak üzere 23 resmi maçta görev almış ve 3 gole imza atmıştı.
(Goal)