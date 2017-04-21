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Adam Johnson tecavüz
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Adam Johnson: Keşke o kıza tecavüz etseydim

15 yaşında bir kıza cinsel istismar suçundan yargılanan ve 6 yıl hapis cezasına çarptırılan İngiliz futbolcu Adam Johnson'un şok video görüntüleri basına sızdı

21 Nisan 2017 Cuma, 16:11:11 Güncelleme: 16:33:55

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'in eski futbolcusu Adam Johnson, Mart ayında, reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girdiğini kabul etmesinin ardından 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.  

Kulübüyle ilişiği kesilen Johnson, bu kez yayımlanan şok görüntüleriyle gündeme geldi.  

İngiliz The Sun gazetesinde yayımlanan görüntülerde, Johnson "Keşke o kıza tecavüz etseydim" ifadelerinde bulunuyor.  

Johnson, küfürlü ifadeler kullandığı konuşmasında, "6 yıl içeride kalacağımı bilsem o kıza tecavüz ederdim" diyor.  

The Sun'a konuşan kaynaklar, "Johnson'un daha az güvenlikli ve rahat bir hapishaneye alınması gündemdeydi. Ancak bu sözlerinin ardından bu pek mümkün olmayacak" ifadelerinde bulundu. Adam Johnson'ın, 15 yaşındaki kızı dokunarak taciz etmek ve cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulunduğu, hakkında devam eden reşit olmayan başka birisiyle cinsel ilişkiye girmek suçlamasından ise beraat ettiği kaydedilmişti.

Adam Johnson'ın, 15 yaşındaki kızı dokunarak taciz etmek ve cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulunduğu, hakkında devam eden reşit olmayan başka birisiyle cinsel ilişkiye girmek suçlamasından ise beraat ettiği kaydedilmişti.  

Reşit olmayan birisiyle cinsel ilişkiye girdiğini ve bir kez de cinsel istismarda bulunduğunu ay başında yapılan celsesinde itiraf eden Johnson, 16 yaşından küçük bir kızla ilişkiye girdiğine dair yöneltilen iki suçlamayı ise reddetmişti.  

İngiltere Milli Takımı'nda 12 kez forma giyen Johnson, suçlamalar sonrasında geçen yılın mart ayında gözaltına alınmış ve kefaletle serbest bırakılmıştı.  

Manchester City'de 2010-2012 yıllarında oynamasının ardından Sunderland'e transfer olan Johnson, bu sezon 20 maça çıkmıştı.

(Cnn Türk)

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