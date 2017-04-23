Elazığspor: 2 - Samsunspor: 1

TFF 1. Lig'de Elazığspor, sahasında konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 yendi.

ELAZIĞSPOR: 2 - SAMSUNSPOR: 1

STAT: Elazığ Atatürk

HAKEMLER: Serkan Tokat, Samet Çavuş, Oğuz Terzi

ELAZIĞSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Ozan Tahtaişleyen, Onur Güney, Mehmet Yiğit, Hamidou Traore, Hakan Bilgiç, Youssef Yeşilmen (Dk. 90 Murat Kayalı), Çağrı Ortakaya, Tom, Lanre Kehinde (Dk. 90 Timur Özgöz), Lamine Diarra (Dk. 84 Mesut Saray)

SAMSUNSPOR: Tom Muyters, Fatih Kılıçkaya, Ercan Yazıcı, Erkam Reşmen, Murat Gürbüzerol, Mustafa Sevgi, Vedat Bora (Dk. 67 Lumu), Hasan Kılıç, Kenan Karışık (Dk. 86 Distel Zola), Göksü Türkdoğan, Famoussa Kone

GOLLER: Dk. 34 Murat Gürbüzerol (Samsunspor) Dk. 48 Tom, Dk. 70 Çağrı Ortakaya (Elazığspor)

SARI KARTLAR: Dk. 50 Lamine Diarra, Dk. 59 Hamidou Traore (Elazığspor), Dk. 69 Fatih Kılıçkaya, Dk. 84 Kenan Karışık, Dk. 90 Ercan Yazıcı (Samsunspor)

KIRMIZI KART: Dk. 77 Hamidou Traore (Elazığspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

6'ncı dakikada Elazığspor Youssef ile sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı erisinde Diarra'nın kafa vuruşunda top direğe çarparak dışarı gitti.



33'üncü dakikada Elazığspor atağında Kehinde rakibi çalımladıktan sonra sert vuruşunda kaleci Tom topu çıkardı.



34'üncü dakikada Samsunspor atağında ceza alanı içerisine yapılan ortada topla buluşan Erkam, Murat ile topu buluşturdu, Murat'ın sert vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.



39'uncu dakikada Elazığspor atağında, Tom'un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Diarra'nın vuruşunda top kaleciden döndü.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

48'inci dakikada Elazığspor atağında sağ kanattan Hakan'ın yaptığı ortada savunmaya çarpan top Tom'un önünde kaldı. Tom'un vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.



70'inci dakikada sağ kanattan Youssef'in ceza alanı içerisine yaptığı ortada Çağrı topu aldıktan sonra dönerek sert vurdu: 2-1.

76'ncı dakikada Elazığspor'da Traore rakibine arkadan faul yapınca 2'nci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.