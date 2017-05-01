Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Çaykur Rizespor maçında görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Sarı-lacivertli ekipte diğer futbolcuların ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı duyuruldu.

Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 3 Mayıs Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.