Roma Sportif Direktörü Monchi'den, Francesco Totti hayranlarına kötü bir haber geldi.

Sevilla'dan ayrılıp Roma'da göreve başlayan Monchi, İtalyan efsanenin sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

Konuyla ilgili konuşan Monchi, ''Bu sezon, Totti'nin futbolcu olarak Roma'daki son sezonu olacak. Totti demek, Roma demek. Ona mümkün olduğunca yakın olmak istiyorum. Onun buradaki tecrübelerinin yüzde birini bile öğrensem yeter. Totti, Roma'da saha dışında görev yapacak'' ifadelerini kullandı.

Francesco Totti, Roma formasıyla son maçına 28 Mayıs Pazar günü Roma Olimpiyat Stadı'nda, Genoa karşısında çıkacak.

40 yaşındaki İtalyan efsane, 13 yaşından beri içinde bulunduğu Roma'da, 1992'den bu yana profesyonel olarak kariyerini sürdürüyor.

Emektar süperstar, bu sezon 6'sı ilk 11'de başlamak üzere 25 resmi maçta görev yaptı ve 3 gol 7 asistlik skor katkısında bulundu.

(goal)