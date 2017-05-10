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Javi Martinez
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Javi Martinez sezonu kapadı

Bayern Münih'in İspanyol yıldızı Javi Martinez'in köprücük kemiği kırıldı ve sezonu kapattı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:05:26 Güncelleme: 11:06:58

Bundesliga'da üst üste 5. kez şampiyon olan Bayern Münih'in İspanyol yıldızı Javi Martinez'in köprücük kemiğinin kırılması nedeniyle sezonu kapadığı açıklandı.

Bavyera ekibinin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 28 yaşındaki futbolcunun hafta sonu ülkesinde yaptığı dağ gezisi sırasında sol köprücük kemiğinin kırıldığı ve Münih'te ameliyat edildiği duyuruldu.

Martinez, Bayern Münih'in RB Leipzig ve Freiburg karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

İspanyol yıldızın Bayern Münih'lee 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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