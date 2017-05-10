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Francesco Totti'den emeklilik açıklaması!

Roma'nın bayrak adamı Francesco Totti, sezon sonunda futbolu bırakacağına yönelik iddiaları yalanladı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:32:46 Güncelleme: 15:35:37

Roma'nın 40 yaşındaki efsanesi Francesco Totti, katıldığı bir organizasyonda kendisine yöneltilen emeklilik iddialarını yalanladı. Tecrübeli futbolcu, "Son maçın 28 Mayıs'ta mı olacak? Doğrusu bunu bilmiyorum" cevabını vererek kafaları karıştırdı.

Roma'nın yeni sportif direktörü Monchi ve kulüp başkanı James Pallotta, Totti'nin sezon sonunda futbolu bırakacağına yönelik açıklamalar yapmıştı. Monchi geçen günlerde yaptığı açıklamada ''Bu sezon, Totti'nin futbolcu olarak Roma'daki son sezonu olacak. Totti demek, Roma demek. Ona mümkün olduğunca yakın olmak istiyorum. Onun buradaki tecrübelerinin yüzde birini bile öğrensem yeter. Totti, Roma'da saha dışında görev yapacak'' ifadelerini kullanmıştı. 

Profesyonel futbol hayatına 1992-93 sezonunda Roma'da başlayan Totti, Serie A tarihinin en golcü 2. futbolcusu durumunda.

Tecrübeli futbolcu, 25 yıldır sürdürdüğü aktif futbol hayatında sadece Roma forması giydi. Totti, kulüp tarihinin en çok forma giyen ve en çok gol atan oyuncusu durumunda. İtalyasn yıldız, sarı-kırmızılı kulüp ile 2001'de şampiyonluğa ulaşmıştı. Totti ayrıca 2007 ve 2008 yıllarında İtalya Kupası ile 2001 ve 2007 yıllarında İtalya Süper Kupası kaldırmıştı.

"Roma'nın kralı" ve "Gladyatör" lakaplarıyla da bilinen Totti, Serie A'nın 2000 ve 2003 yıllarında en değerli futbolcusu, 2000, 2001, 2003, 2004 ve 2007 yıllarında ad en iyi İtalyan oyuncusu unvanına layık görülmüştü.

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