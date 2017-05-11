Frank Ribery'den Galatasaray paylaşımı

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Frank Ribery Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek kazandıkları Türkiye Kupası'nın yıl dönümünü es geçmedi. Fransız futbolcu Instagram hesabından kupayla çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

— Franck Ribéry (@FranckRibery) May 11, 2017

Ribery paylaştığı fotoğrafın altına "12 yıl önce Galatasaray ile Türkiye Kupasını kazandım. O harika taraftarların önünde oynamak her zaman benim için zevkti" yorumu düştü.

2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı sarı-kırmızılı takım 5-1 kazanırken Ribery 1 gol 2 asist ve oynadığı futbolla maça damga vurmuştu.

Yarım sezon Galatasaray forması giyen Frank Ribery parası ödenmediği gerekçesiyle 2004-2005 sezonunun sonda Fransa'ya kaçmış daha sonra Marsilya ile sözleşme imzalamıştı.