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Frank Ribery
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Frank Ribery'den Galatasaray paylaşımı

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Frank Ribery'den sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran paylaşım

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:17:16 Güncelleme: 15:33:21

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Frank Ribery Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek kazandıkları Türkiye Kupası'nın yıl dönümünü es geçmedi. Fransız futbolcu Instagram hesabından kupayla çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Ribery paylaştığı fotoğrafın altına "12 yıl önce Galatasaray ile Türkiye Kupasını kazandım. O harika taraftarların önünde oynamak her zaman benim için zevkti" yorumu düştü.

2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı sarı-kırmızılı takım 5-1 kazanırken Ribery 1 gol 2 asist ve oynadığı futbolla maça damga vurmuştu.

Yarım sezon Galatasaray forması giyen Frank Ribery parası ödenmediği gerekçesiyle 2004-2005 sezonunun sonda Fransa'ya kaçmış daha sonra Marsilya ile sözleşme imzalamıştı.

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