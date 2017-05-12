Ligde kalma mücadelesi veren Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak. 23 puanla ligin son sırasında yer alan Adanaspor, 48 puanla 5. sırada bulunan Trabzonspor'u yenerek çıkış yakalamak istiyor. Peki, Adanaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanala başlayacak? Karşılaşmanın detayları haberimizde...

ADANASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adanaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Adanaspor - Trabzonspor maçı 13 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Murat Özcan olacak.

38. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adanaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibine Adana'da 36 yıldır yenilmiyor. İki takım ligde ise 38. kez karşı karşıya gelecekler.

İki takım arasında bugüne kadar ligde oynanan 37 maçta bordo-mavililer, 24 galibiyet, 5 mağlubiyet, 8 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi attığı 57 gole karşılık kalesinde ise 23 gol gördü.

TRABZONSPOR, 36 YILDIR DEPLASMANDA ADANASPOR'A YENİLMİYOR

İki takımın Adana'da oynadığı 18 maçta Trabzonspor 10, Adanaspor 4 galibiyet aldı. 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, Adana deplasmanında en son 8 Mart 1981'de 1-0'lık skorla kaybetmişti. 36 yıldır Adana'da yenilmeyen bordo-mavililer, söz konusu tarihten sonra oynanan 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, Adanaspor'un ise galibiyeti bulunmuyor.

Trabzonspor ve Adanaspor arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı skoru 21 Nisan 2001 yılında Adana'da oynanan maçta 7-1'lik skorla bordo-mavili takım elde etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı ise Karadeniz temsilcisi 4-1 kazanmıştı.

İKİ TAKIM İÇİNDE KRİTİK MAÇ

Evinde oynadığı son iki mücadelede 5 puan kaybederek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli puan kayıpları yaşayan Trabzonspor, Adanaspor ile oynayacağı maçtan galip ayrılarak iddiasını sürdürmek istiyor. Adana ekibi, Trabzonspor ile oynayacağı maçı kaybettiği takdirde Süper Lig'e veda edecek. Ancak turuncu-beyazlılar bu karşılaşmadan galip ayrılsa dahi, Bursaspor'un 1, Kayserispor'un 3 puan alması halinde küme düşecek.