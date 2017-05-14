Beşiktaşlı Tolgay Arslan, 2. kez baba oldu!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tolgay Arslan'ın eşi Jana Arslan, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde kız bebek dünyaya getirdi. Tolgay-Jana çifti, bebeklerine Feli Aliya adını verdi.

Kian Ali isminde 2,5 yaşında bir erkek çocuğu olan Tolgay Arslan, Feli Aliya'nın dünyaya gelmesiyle ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Açıklamada yer alan tebrik mesajında, "Tolgay-Jana Arslan çiftini tebrik eder, Kian Ali ve Feli Aliya Arslan'a uzun ve sağlıklı bir ömür dileriz." denildi.