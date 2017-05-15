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Monaco şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!

Fransa Ligue 1'de Monaco, Lille'i 4-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti. Leonardo Jardim'in öğrencilerine 17 yıl sonra gelecek şampiyonluk için 1 puan yetiyor

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 00:15:08 Güncelleme: 00:20:17

Bu sezon beklentilerin üzerine çıkan Monaco, maça hızlı başladı. Ev sahibi ekip, Radamel Falcao'nun 6. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarısı 2-0 biten mücadelenin ikinci golü ise Bernardo Silva'dan 45. dakikada geldi.

Falcao, 69. dakikada bir kez daha sahne aldı ve farkı 3'e çıkardı. Karşılaşmanın son golü, 88. dakikada Junior Alonso'dan geldi. Lille'li oyuncu, kendi ağlarını havalandırdı ve maç 4-0 sona erdi.

Monaco, bu sonuçla puanını 89'a yükseltti. Leonardo Jardim'in öğrencileri, Saint-Etienne karşısında puan aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligue 1'de gecenin diğer sonuçları şöyle:
Nice: 0 - Angers: 2
Saint-Etienne: 0 - Paris Saint-Germain: 5
Montpelier: 1 - Lyon: 3
Dijon: 2 - Nancy: 0
Bastia: 2 - Lorient: 0
Bordeaux: 1 - Marsilya: 1
Caen: 0 - Rennes: 1
Metz: 1 - Toulouse: 1
Nantes: 4 - Guingamp: 1

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