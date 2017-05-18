Alparslan, Mehmet Topal’ı bayılttı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında talihsiz bir an yaşandı...

Başakşehir'in Fenerbahçe'yi penaltılarla elediği mücadelede yaşanan bir pozisyonda taca çıkan topa Medipol Başakşehir’in genç sol beki Alparslan sert bir vuruş yaptı. Bu sert vuruş Mehmet Topal’ın kafasında patladı.

Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli oyuncusu bir anda kendini kaybederek yere yığıldı. Yapılan müdahalelerin ardından Topal sahaya dönse de uzun süre kendine gelemedi.