ÖNE ÇIKANLAR
Mehmet Topal
FUTBOL

Alparslan, Mehmet Topal’ı bayılttı!

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, Başakşehir maçında kafasına çarpan top sonrası bir anda kendini kaybederek yere yığıldı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:23:21 Güncelleme: 09:30:23

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında talihsiz bir an yaşandı...

Başakşehir'in Fenerbahçe'yi penaltılarla elediği mücadelede yaşanan bir pozisyonda taca çıkan topa Medipol Başakşehir’in genç sol beki Alparslan sert bir vuruş yaptı. Bu sert vuruş Mehmet Topal’ın kafasında patladı.

Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli oyuncusu bir anda kendini kaybederek yere yığıldı. Yapılan müdahalelerin ardından Topal sahaya dönse de uzun süre kendine gelemedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (19 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (19 Mayıs 2017)
Rose Bertram'dan çıldırtan paylaşım!..
FUTBOL

Rose Bertram çıldırttı!
"Volkan Demirel gözlerim kanadı"
FUTBOL

"Volkan Demirel'in penaltısı..."
Japonya prensesi Mako ‘Aşk’ı seçti, tahtı elinin tersiyle itti
DÜNYA

Japonya İmparatoru'nun torunu tahtı elinin tersiyle ...