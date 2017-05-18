Beşiktaş'ta şampiyonluk planı!

KritiK Bursa maçını hasarsız atlatan ve şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşan Beşiktaş’ta, artık geri sayıma geçildi...



Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; Cumaresi günü Kasımpaşa ile oynayacak olan Siyah-Beyazlılar, Vodafone Arena’da kazanıp bir sonraki gün trabzon deplasmanına çıkacak olan Başakşehir’in alacağı sonucu beklemeye başlayacak. Kasımpaşa’dan 3 puanı alacaklarına emin olan Kartal’da başkan Fikret Orman, yöneticiler ve futbolcular, şampiyonluk yarışı verdikleri Başakşehir’in ise trabzon’da takılacağına inanıyor...

‘3 YILDIZI TAKACAĞIZ’

Yöneticiler ve futbolcular aralarında yaptıkları konuşmalarda, “Bu iş son maça kalmaz. Biz kendi sahamızda Kasımpaşa’yı yeneceğiz. Ancak Başakşehir’in işi o kadar kolay değil. Puan kaybedecekler. Biz de bir sonraki maçta G.Antep’te işi bitiririz ve turu atarız. Osmanlı maçı ise bizim için formalite olur. Bu sezon 3. yıldızı kesinlikle takacağız. Hem camia hem de taraftarımız bunu hak ediyor. Daha önce bitirebilirdik ama olmadı. Geçmişe takılı kalmanın önemi yok” ifadelerini kullandıkları öğrenildi.