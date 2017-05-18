Saffet Sancaklı: Defolup gitsinler!

MHP'nin Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Türk futboluna dair açıklamalarda bulundu. Kulüplerin mali durumunu ve mevcut yönetimlerini eleştiren Sancaklı, Maliye Bakanlığı'na da çağrıda bulundu.

"Kulüplerimizin zor durumda olmasını biz de istemiyoruz. Vergi borçlarını kolayca ödesinler istiyoruz. Ancak o kadar kötü yönetiliyor ki maalesef her seferinde bunlara bir kolaylık sağlamak zorunda kalıyoruz. Ne yapıyoruz? Af getiriyoruz. Ne yapıyoruz? Vergi borçlarını 72'ye bölüyoruz." diyen Sancaklı, Wesley Sneijder ile Galatasaray örneğini verdi.



Hollandalı futbolcunun sarı-kırmızılı kulübe maliyetini özetleyen Sancaklı, sözlerine şöyle devam etti;



"Bir oyuncuya 140 milyon lira verirseniz, bunun gibi birkaç hata daha yaparsanız bu borç 2.4 milyar da olur. Ondan sonra Maliye Bakanlığı kulüpler batmasın diye mecburen vergi kolaylığı sağlamaya çalışır. Bu mantıkla yönetilen kulüplerimiz şu anda Digitürk'ün 600 milyon Dolar yıllık ödediği bir para var kulüplerimize. Bu mantıkla dünyada en çok kazanan ligi İngiltere Premier Ligi'dir. Yıllık 2.5 milyon Dolar'dır.



Onu bile getirip verseniz bu kulüpler bu yönetimlerle yine bir şey yapamayacaklar. Çünkü Sayın Maliye Bakanım, sürekli vergiden şikayet ediyorlar. Türkiye'de vergi yüzde 15, İtalya'da yüzde 47, Fransa'da ve Almanya'da yüzde 50'nin üzerinde. Peki Almanya, Fransa veya İtalya'da bu kadar borcu olan kulüp görebiliyor musunuz? Hayır. Çünkü sistemleri farklı, iyi yönetiliyorlar."

UEFA VE FFP KRİTERLERİ

Sancaklı, konuşmasında UEFA'nın getirdiği Finansal-Fair Play kriterlerine de değindi.



Sancaklı, "UEFA iki yıl önce finansal kriterler koydu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'la mukavele imzaladı. Sözleşmede şöyle diyor; 'Belli bir miktarda transfer yapabilir. Gelir artırmadan masraf yapabilir.' Yani, UEFA kulüplerimize diyor ki; 'Siz yönetemiyor, beceremiyorsunuz. Ben size bu yüzden kriterler koyuyorum.' Peki kulüplerimizi kimler yönetiyor? Hep büyük şirket sahipleri, holding patronları. Yani parayı yönetmesini bilen arkadaşlar. Peki bu kişiler kendi holdinglerinin değerini devamlı artırırken kulüplerin bu denli borçlanması nasıl oluyor? Sayın Spor Bakanı keşke burada olsa da biraz ona sataşsam. 5 yıldır spor yasası, kulüpler yasası hazırlandı. Bir türlü yürürlüğe konmadı. Konmama sebebi de şu: Kulüpler istemiyor. Peki kulüpler neden istemiyor bunu? İstememe nedenleri şu: Orada bir madde var diyor ki; 'Oradaki kulüp başkanları ve kulüp yöneticileri kulübün borçlanmasından şahsi olarak sorumlu olacaklar.' Yani biraz önce Galatasaray örneğini verdiğim için söylüyorum, kulübün başkanı ve yöneticileri eğer o paradan sorumlu olsalar acaba Sneijder'e 150 milyon lirayı öderler mi? Sorumlu olmadıkları için rahat rahat ödüyorlar. Peki kendi şirketlerini yönetirken böyle yaparlar mı? Yapmazlar. Çaycının bile parasını verirken hesaplarlar, 100 lira daha fazla vermeyelim diye. Bu yüzden acil bir şekilde spor yasasını getirmezseniz Sayın Bakanım, devamlı bunlara af yapmak zorunda kalacağız, devamlı yapılandırmaları yapacağız. Ricam şu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve onun ekibi acil bir şekilde belki kaba bir laf ama pılını pırtını toplayıp Türk futbolundan defolup gitsinler.

3. LİG FUTBOLCULARININ ASKERLİK DURUMU

Sancaklı, Spor Toto 3. Lig'deki futbolcuların askerlik durumlarıyla ilgili açıklamalarda da bulundu. Sancaklı, "Son olarak da önemli bir konu, Türk futbolcuları 38 yaşa kadar askerliklerini tecil edebiliyor. Ama kimler edebiliyor: Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig oyuncuları. 3. Lig oyuncuları tecil edemiyor. Nedense 2011'de 3. Lig oyuncuları, profesyonel olmalarına rağmen bu statüden çıkarıldılar. Ama Süper Lig'de 18 takım, 1. Lig'de 18 takım var. 2. Lig'dekileri de toplayınca 60-70 takım var. 3. Lig'de 54 tane takım var. Bu çocukların bu problemi var. Kulüpler, 'askerlik problemleri var' diye bu çocuklarla kontrat imzalamıyor. Bu sefer oyuncular futbol oynayamıyor. Bu yüzden en az 5-6 oyuncu beni arayıp eşinden boşandığını söyledi. Çünkü maddi zorluklar çekiyorlar. Bununla ilgili bir teklif sunacağım, lütfen destekleyelim. Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'deki oyuncular askerliğini 38'e kadar erteleyebiliyorlar ama 3. Lig'deki oyuncular maalesef edemiyor. Ama onlar da profesyonel futbolcular." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.