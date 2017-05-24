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FUTBOL

Gaziantespor'da 7 futbolcu ayrıldı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:55:28

  • 1 Gaziantespor'da 7 futbolcu ayrıldı
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    Süper Lig’de geçen haftayı 2-0’lık Rizespor mağlubiyetiyle tamamlayan Gaziantepspor, bu mücadelenin ardından küme düşmüştü.

  • 2 Gaziantespor'da 7 futbolcu ayrıldı
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    7 isim bu gelişmenin üzerine takımdan ayrıldı.

     

  • 3 Gaziantespor'da 7 futbolcu ayrıldı
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    Güneydoğu Anadolu takımının teknik direktörü Bülent Uygun, pazar günü Beşiktaş’ı ağırlayacakları karşılaşmayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

  • 4 Gaziantespor'da 7 futbolcu ayrıldı
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    Uygun, sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirterek şöyle konuştu:

     

  • 5 Gaziantespor'da 7 futbolcu ayrıldı
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    “Bırakıp kaçmak, benim ruhumda yok. O nedenle, sonuna kadar burada kalacağım. Evet, büyük üzüntü yaşadık, çünkü kümede kalamadık. Fakat bu takımı nerede aldığımız ve son haftaya kadar umutlarını taze tuttuğumuz da hatırlanmalı."

     

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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