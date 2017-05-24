Gaziantespor'da 7 futbolcu ayrıldı

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"Bundan sonra formanın şerefi, bu şehrin temsili konusunda elimizden ne geliyorsa onu yapmalıyız. Her maç olduğu gibi, Beşiktaş maçına da kazanmak için çıkacağız. Çünkü kazanırsak, manevi anlamda olduğu gibi maddi anlamda da kulübümüze destek sağlamış olacağız."