Beşiktaş'ta genç Atiba aranıyor!

Beşiktaş yönetimi, orta sahanın sigortası olan, transfer olduğu günden beri çok büyük katkı sağlayan ve istikrarıyla da göz dolduran atiba Hutchinson’dan çok memnun olsa da Kanadalı oyuncunun yaşı nedeniyle yeni arayışlara girdi...

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Kanadalı oyuncu ile aynı özelliklere sahip genç bir orta saha bulmak için çalışmalarını hızlandırdı. Gerek scout ekibi gerekse menajerlerin önerdiği isimleri tek tek inceleyen Kartal’da, özellikle Metin albayrak her hafta sonu avrupa’nın çeşitli liglerini izliyor. atiba’ya alternatif ve ileride yerini dolduracak isimlerin listesini yapan albayrak, gerekli bilgileri topladıktan sonra yönetime ve teknik heyete sunacak. Daha sonra transfer için düğmeye basılacak.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Öte yandan santrfor bölgesi transferini erteleyen ve sezon başında kiralanan aboubakar’ı takımda tutma kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve kurmayları bugün Portekiz’e uçuyor.

Portolu yetkililerin Kamerunlu oyuncunun bonservisi için belirlediği 10 milyon euro’da indirim isteyecek olan Siyah-Beyazlılar, kiralık formülünü de masaya yatıracak. Orman ve ekibi birkaç gün Portekiz’de kaldıktan sonra pazar günü şampiyonluk maçı için Gaziantep’e geçecek.