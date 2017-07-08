Trabzonspor Juraj Kucka ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Milan'dan Juraj Kucka'nın 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildiğini duyurdu.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Juraj Kucka ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. "

— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) July 7, 2017

KUCKA, BAŞKAN MUHARREM USTA İLE BİRLİKTE İSTANBUL'A GELDİ

Özel uçakla saat 03.00'da Milano'dan İstanbul'a gelen Kucka ve Başkan Muharrem Usta'yı, Atatürk Havalimanı'nda, Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç ile kulüp yöneticileri karşıladı. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği Kucka yoğun ilgi nedeniyle polis eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta transfer müjdesini şu sözlerle vermişti;

“Juraj Kucka’da kulübü Milan ve oyuncu ile anlaştık. Protokoller kaldı. Transfer bitti diyebiliriz. Henüz resmi imzayı atmadık ama sanıyorum yarın (bugün) bu transfer biter.”

TRABZONSPOR'DAN JURAJ KUCKA'LI ÖZEL VİDEO

Trabzonspor'un resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoda, soyunma odasında tozluklarını, formasını ve kramponlarını giyen Kucka, sahaya çıkıyor. Aynı zamanda yayınlanan ikinci videoda da Merve adlı lösemi hastası bir kız Kucka'ya sarılıyor ve imza alıyor.

— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) July 7, 2017

Trabzonspor Kulübü, yayınlanan videoları "Burada hep beraber yeni zaferler yazacağız. Ailemize hoş geldin." ve "Evladımız Merve... Biliyoruz, Kucka'ya sarıldığın gibi hayata da sarıldın. Nice zaferleri beraber göreceğiz. Hep 'şen' kal" mesajlarıyla paylaştı.

— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) July 7, 2017

JURAJ KUCKA KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ: 26 Şubat 1987 (30 yaşında)

DOĞDUĞU İL: Bojnice / Slovakya

BOYU: 1,86 m

UYRUĞU: Slovakya

MEVKİ: Orta saha - Merkez orta saha

AYAK: sağ ayak

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 9 milyon €

SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 30 maç 3 gol 2 asist 8 sarı kart 3 kırmızı kart

OYNADIĞI TAKIMLAR: Sparta Prag, Genoa, Milan

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Juraj kucka kimdir?