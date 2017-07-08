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Juraj Kucka, Trabzonspor
FUTBOL

Trabzonspor Juraj Kucka ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Milan'ın tecrübeli orta sahası Juraj Kucka'yı transfer ettiğini KAP'a bildirdi

07 Temmuz 2017 Cuma, 00:47:26 Güncelleme: 08 Temmuz 2017 Cumartesi, 01:05:44

Trabzonspor, Milan'dan Juraj Kucka'nın 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildiğini duyurdu.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Juraj Kucka ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. "

KUCKA, BAŞKAN MUHARREM USTA İLE BİRLİKTE İSTANBUL'A GELDİ

Özel uçakla saat 03.00'da Milano'dan İstanbul'a gelen Kucka ve Başkan Muharrem Usta'yı, Atatürk Havalimanı'nda, Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç ile kulüp yöneticileri karşıladı. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği Kucka yoğun ilgi nedeniyle polis eşliğinde havalimanından ayrıldı. 

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta transfer müjdesini şu sözlerle vermişti;
“Juraj Kucka’da kulübü Milan ve oyuncu ile anlaştık. Protokoller kaldı. Transfer bitti diyebiliriz. Henüz resmi imzayı atmadık ama sanıyorum yarın (bugün) bu transfer biter.”

TRABZONSPOR'DAN JURAJ KUCKA'LI ÖZEL VİDEO

Trabzonspor'un resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoda, soyunma odasında tozluklarını, formasını ve kramponlarını giyen Kucka, sahaya çıkıyor. Aynı zamanda yayınlanan ikinci videoda da Merve adlı lösemi hastası bir kız Kucka'ya sarılıyor ve imza alıyor.

Trabzonspor Kulübü, yayınlanan videoları "Burada hep beraber yeni zaferler yazacağız. Ailemize hoş geldin." ve "Evladımız Merve... Biliyoruz, Kucka'ya sarıldığın gibi hayata da sarıldın. Nice zaferleri beraber göreceğiz. Hep 'şen' kal" mesajlarıyla paylaştı.

JURAJ KUCKA KİMDİR?
DOĞUM TARİHİ: 26 Şubat 1987 (30 yaşında)
DOĞDUĞU İL: Bojnice / Slovakya
BOYU: 1,86 m
UYRUĞU: Slovakya
MEVKİ: Orta saha - Merkez orta saha
AYAK: sağ ayak
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 9 milyon €
SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 30 maç 3 gol 2 asist 8 sarı kart 3 kırmızı kart
OYNADIĞI TAKIMLAR: Sparta Prag, Genoa, Milan

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YORUMLAR 5
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 10:53
    Ts yine 7. olur, çok boş transferler.
  • Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 06:27
    TS KESİN ŞAMPİYON OLUR HEMDE ŞİKE OLMADAN...
  • Misafir 22 saat önce
    Gecen sene son maçta şikeyi dedem yaptı
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