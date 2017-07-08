FFP, Fenerbahçe'nin transfer politikasını değiştirdi

Geçtiğimiz yıllarda yaptığı pahalı ve yıldız transferlerle dikkati çeken Fenerbahçe, son 2 sezondur transferde "kemer sıkma" politikasına gitti.

Geride kalan sezon öncesi UEFA'yla 2020 yılına kadar FFP anlaşması yapan sarı-lacivertli kulüp, bu sezon için azami 10 milyon euro başabaş hesap açığı vermeyi taahhüt etti.

Bonservis bedeli ödeyerek transfer yapmak için oyuncu satması gereken Fenerbahçe, bu yüzden son 2 yıldır oldukça dikkatli bir politika izliyor.

Teknik direktör Vitor Pereira döneminde 2015-2016 sezonunda yaptığı transferlerle ön plana çıkan sarı-lacivertliler, 40 milyon euro'nun üzerinde bonservis bedeli ödemişti. Bahsi geçen sezonun maliyeti ise son 2 yılda Fenerbahçe Kulübünün transferlerde zorlanmasına sebebiyet verdi. Sarı-lacivertliler, son iki sezonda ise sadece 3 futbolcuya bonservis bedeli ödedi ve kasasından yaklaşık 11,5 milyon euro çıkardı.

13 FUTBOLCUNUN 10'U BEDELSİZ

Fenerbahçe, yeni transfer politikasıyla son iki yılda şu ana kadar yaptığı 13 transferin 10'u için bonservis bedeli ödemedi.

Sarı-lacivertliler geride kalan sezonda 9 transfer yaparken, sadece Martin Skrtel için kasasından 6 milyon euro bonservis bedeli çıkardı.

Bu sezon da aynı transfer politikasıyla devam eden sarı-lacivertliler, şu ana dek yaptığı 4 transferin 2'sine bonservis ücreti ödedi. Mathieu Valbuena'yı 1,5 milyon euro bedelle kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Fransız basınına yansıyan haberlere göre Nabil Dirar için ise kasasından 4,5 milyon euro çıkarmak zorunda kaldı.

Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici ile Malaga'dan transfer edilen Carlos Kameni için ise herhangi bir bonservis ödemesi yapılmadı.

Fenerbahçe, son 2 yılda Fabiano Ribeiro, Jeremain Lens, Moussa Sow, Oleksandr Karavaiev'i kiralık, Mehmet Ekici, Aatıf Chahechouhe, İsmail Köybaşı, Kameni, Roman Neustaedter, Gregory van der Wiel'i ise bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil etti.

NANI VE EMENIKE'DEN PARA KAZANILDI

Fenerbahçe, son 2 yılda futbolcu satışından sadece Luis Nani ve Emmanuel Emenike'den para kazanabildi.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon başında Nani'yi 8,5 milyon euroya İspanya'nın Valencia takımına sattı. Emenike'yi ise bu sezon başlamadan Yunan ekibi Olympiakos'a 2,5 milyon euroya gönderen sarı-lacivertliler, bu iki futbolcunun satışından 11 milyon euroyu kasasına koydu.

Fenerbahçe, son iki yılda sözleşmeleri biten Caner Erkin, Gökhan Gönül, Michal Kadlec, Mehmet Topuz, Serdar Kesimal, Raul Meireles, Bruna Alves, Samuel Holmen ve Diego Ribas'la sözleşme yenilemeyerek yollarını ayırdı.

YENİ TRANSFERLER SATIŞA BAĞLI

Fenerbahçe, özellikle yapmayı planladığı santrfor transferi için oyuncu satmanın planlarını yapıyor.

FFP kuralları gereği sarı-lacivertli ekibin bir futbolcuyu bonservis bedeli ödeyerek alması için, kadrosundaki oyunculardan gelir elde etmesi gerekiyor.

Kamp kadrosuna alınmayan Volkan Şen ve Gregory van der Wiel'in satışından kaynak elde etmeyi planlayan sarı-lacivertli yönetim, özellikle Danimarkalı stoper Simon Kjaer'ya da iyi bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun satışını düşünüyor.

SON 10 YILIN ORTALAMASI 22,5 MİLYON EURO

Fenerbahçe, son 10 yılda transferler için yaklaşık 225 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Bu süreçte, sadece 2014-2015'te tek transfer yapan sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu Diego Ribas'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı. Fenerbahçe, rekoru ise 2015-2016 sezonunda kırdı. Yapılan 12 transfer için yaklaşık 42 milyon euroyu kasasından çıkaran Fenerbahçe, bu sezondan sonra daha dikkatli adımlar atmak zorunda kaldı.

SON 10 SEZONUN HARCAMALARI

Fenerbahçe'nin son 10 sezonda yaptığı transferlerde ödediği yaklaşık bonservis bedelleri şöyle:

Sezon Transferler Ödenen Bonservis Bedeli

2008-2009 Guiza, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Josico, Gökhan Emreciksin, Abdülkadir Kayalı 22 milyon euro

2009-2010 Mehmet Topuz, Özer Hurmacı, Bekir İrtegün, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Gökhan Ünal 30 milyon euro

2010-2011 Stoch, İlhan Eker, Caner Erkin, Issiar Dia, Niang, Yobo, Serkan Kırıntılı, 20 milyon euro

2011-2012 Emenike, Orhan Şam, Serdar Kesimal, Sezer Öztürk, Ziegler, Bienvenu, Yobo, Özgür Çek, Sow 35 milyon euro

2012-2013 Kuyt, Salih Uçan, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Egemen Korkmaz, Krasic, Yobo, Meireles, Emre Belözoğlu, Ziegler, Webo 35 milyon euro

2013-2014 Alper Potuk, Holmen, Kadlec, Bruno Alves, Emenike 30 milyon euro

2014-2015 Diego Ribas -

2015-2016 Kjaer, Şener Özbayraklı, Volkan Şen, Ozan Tufan, Fernandao, Fabiano, Ba, Josef de Souza, Nani, Robin van Persie, Lazar Markovic 42 milyon euro

2016-2017 Chahechouhe, Fabiano, Van der Wiel, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Jeremain Lens, Moussa Sow, Karavaiev 6 milyon euro

2017-2018 (Devam ediyor) Mehmet Ekici, Carlos Kameni, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena 5.5 milyon euro

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