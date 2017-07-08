Galatasaray Lichtsteiner'i transfer ediyor - (Lichtsteiner kimdir?)

Transfere hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ve Maicon'u transfer eden sarı-kırmızılılar, sağ bek pozisyonu için Stephan Lichtsteiner'e yöneldi.

Kariyerine Juventus'ta devam eden 33 yaşındaki İsviçreli için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılı yöneticiler, transferi bitirmeye çalışıyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kulübe yakın kaynaklar 33 yaşındaki İsviçreli yıldız için menajeri aracılığıyla ilk temasın kurulduğunu ifade etti. Juventuslu oyuncu, geçen sezon 29 maçta 1 gol, 2 asistle oynamıştı.

Teknik direktör Igor Tudor'un özellikle sağ ve sol bek transferlerinin bir an önce sonuçlandırılmasını istediği biliniyor. Galatasaray'ın idarecileri de bu doğrultuda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlamış ve taraftara transfer müjdesini vermişti. Özbek, "Uçaklar inmeye devam edecek" ifadelerini kullanarak yeni transferlerin yolda olduğunun altını çizmişti.

STEPHAN LICHTSTEINER KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ: 16 Ocak 1984 (33 yaşında)

DOĞDUĞU İL: Adligenswil / İsviçre

BOYU: 1,82 m

UYRUĞU: İsviçre

MEVKİ: Defans - Sağ bek

AYAK: Sağ ayak

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 3 milyon €

SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 30 maç 1 gol 4 asist 9 sarı kart

OYNADIĞI TAKIMLAR: Zürich, Grasshoppers, Lille, Lazio, Juventus

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Lichtsteiner kimdir?