Mauricio Isla Fenerbahçe'de! Mauricio Isla kimdir?

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Şilili sağ bek Mauricio Isla'yla yarın saat 23.30'da İstanbul'a geliyor.

Geçtiğimiz sezon başında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'tan Cagliari'ye transfer olan Mauricio Isla'nın yıllık ücretine Juventus katkıda bulunuyordu. Ancak Torino ekibi, bu futbolcu için önümüzdeki sezon maaş ödemesi yapmayacak ve bu durum da Cagliari'nin bütçesini zorluyor. Cagliari, bu nedenle Isla'nın sözleşmesini feshetmek istiyor.

Bonservisini alacak olan oyuncuyla ilgili olarak girişimlerini yapan Fenerbahçe, Isla'nın olumlu yanıtı sonrasında transferi bitirdi. 3 yıllık yapılan anlaşma sonucunda Isla, yarın Türkiye'ye gelecek ve sarı-lacivertli takımla sözleşme imzalayacak.



Sağ bekte forma giyen Isla, bunun yanı sıra stoper ve sağ açıkta da oynayabiliyor.

MAURICIO ISLA KİMDİR?



Tam adı: Mauricio Aníbal Isla Isla

Doğum tarihi: 12 Haz 1988

Doğduğu yer: Buin / Şili

Yaş: 29

Boy: 1,76 m

Uyruğu: Şili

Milli takım maç sayısı: 90

Mevki: Defans - Sağ Bek

Ayak: Sağ

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019

Daha önce oynadığı kulüpler: Universidad Catolica, Udinese, QPR, Juventus, Marsilya

Son sezon performansı: 35 maç / 1 gol, 7 asist