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Cassano futbolu bırakma kararından vazgeçti (Antonio Cassano kimdir?)

Cassano futbolu bırakma kararından vazgeçti

Antonio Cassano, Hellas Verona ile sözleşme imzaladıktan 8 gün sonra futbolu bıraktı ancak saatler sonra kararından vazgeçtiğini duyurdu

18 Temmuz 2017 Salı, 17:28:08 Güncelleme: 17:48:16

Dünyaca ünlü İtalyan yıldız Antonio Cassano, futbol dünyasını şaşkına çeviren bir karar aldı. Cassano, Hellas Verona ile sözleşme imzaladıktan sadece 8 gün sonra futbolu bıraktığını açıkladı. Bu karar Hellas Verona'nın yöneticilerini şaşkına çevirdi.

Ancak Cassano saatler sonra bu karardan vazgeçti. Tecrübeli yıldız, kulübü ve eşinin desteğiyle futbolu bırakma kararından vazgeçtiğini açıkladı.Cassano "Yalnızca yakın arkadaşlarımla konuştuğum futbolu bırakma fikri çok çabuk yayıldı. Eşime, kulüp başkanına ve teknik direktör Fabio Pecchia'ya desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Artık daha önce yaptıklarımdan fazlasını yapmak istiyorum" dedi.

35 yaşındaki Cassano,  Roma, Real Madrid, Milan ve Inter gibi büyük takımların formasını giydi.

 

 

  • Antonio Cassano
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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    zaten göbeği bırakmış futbolu :)
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