Aziz Yıldırım, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

— HT Spor (@htspor) July 19, 2017

Yıldırım, kulübün internet sitesinden yayınlanan mesajında, "Büyük Fenerbahçe camiasının 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlar, başta büyük taraftarlarımız olmak üzere divan kurulu, kongre ve temsilci üyelerimize, tüm takımlarımızda forma giyen sporcularımız ve teknik heyetlerimize, idari personelimize ve çalışanlarımıza başarılarla dolu bir sezon dilerim." ifadelerini kullandı.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 18, 2017

Fenerbahçe Kulübünün kuruluş yılını (1907) simgeleyen 19 Temmuz (19.07), son yıllarda sarı-lacivertli camia tarafından Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutlanıyor.