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Dünya Fenerbahçeliler Günü
FUTBOL

Aziz Yıldırım, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı

Aziz Yıldırım'dan 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' mesajı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü için, Fenerbahçe resmi internet sitesi üzerinden bir mesaj yayınladı

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 11:59:11 Güncelleme: 12:01:43

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Yıldırım, kulübün internet sitesinden yayınlanan mesajında, "Büyük Fenerbahçe camiasının 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlar, başta büyük taraftarlarımız olmak üzere divan kurulu, kongre ve temsilci üyelerimize, tüm takımlarımızda forma giyen sporcularımız ve teknik heyetlerimize, idari personelimize ve çalışanlarımıza başarılarla dolu bir sezon dilerim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübünün kuruluş yılını (1907) simgeleyen 19 Temmuz (19.07), son yıllarda sarı-lacivertli camia tarafından Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutlanıyor.

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