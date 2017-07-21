ÖNE ÇIKANLAR
Osvaldo Beşiktaş
FUTBOL

"Osvaldo Beşiktaş'a gidebilir" - Osvaldo Filho kimdir?

"Osvaldo Beşiktaş'a gidebilir"

Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Osvaldo Filho'nun menajeri Adauto Nazaro, "Birkaç gün içinde imzalar atılabilir. Bence bu transfer olacak" dedi

21 Temmuz 2017 Cuma, 11:20:48 Güncelleme: 11:27:51

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu öne sürülen kanat oyuncusu Osvaldo için menajeri Adauto Nazaro’dan açıklama geldi. Nazaro, Siyah-Beyazlılar’la temasta olduklarını belirterek “Sport Recife yönetimiyle görüştüm ve bilgi verdim. Kontratı sezon sonunda bitiyor. Birkaç gün içinde imzalar atılabilir. Bence bu transfer olacak” diye konuştu. Nazaro, Osvaldo’nun kontratının sona erecek olması nedeniyle bedavaya transferin biteceğini sözlerine ekledi.

Osvaldo Filho kimdir?

Tüm isim: Osvaldo Lourenço Filho
Doğum tarihi: 11 Nisan 1987
Doğduğu il: Fortaleza / Brezilya
Yaş: 30
Boyu: 1,70 m
Uyruğu: Brezilya
Mevki: Forvet - Sol Kanat
Ayak: sağ ayak
Güncel kulüp: Sport Club do Recife
Güncel piyasa değeri: 3,50 milyon €

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER