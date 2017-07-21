"Osvaldo Beşiktaş'a gidebilir" - Osvaldo Filho kimdir?

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu öne sürülen kanat oyuncusu Osvaldo için menajeri Adauto Nazaro’dan açıklama geldi. Nazaro, Siyah-Beyazlılar’la temasta olduklarını belirterek “Sport Recife yönetimiyle görüştüm ve bilgi verdim. Kontratı sezon sonunda bitiyor. Birkaç gün içinde imzalar atılabilir. Bence bu transfer olacak” diye konuştu. Nazaro, Osvaldo’nun kontratının sona erecek olması nedeniyle bedavaya transferin biteceğini sözlerine ekledi.
Osvaldo Filho kimdir?
Tüm isim: Osvaldo Lourenço Filho
Doğum tarihi: 11 Nisan 1987
Doğduğu il: Fortaleza / Brezilya
Yaş: 30
Boyu: 1,70 m
Uyruğu: Brezilya
Mevki: Forvet - Sol Kanat
Ayak: sağ ayak
Güncel kulüp: Sport Club do Recife
Güncel piyasa değeri: 3,50 milyon €
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