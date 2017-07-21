Fenerbahçe Mauricio Isla transferini açıkladı - Mauricio Isla kimdir?

Fenerbahçe, Şilili sağ bek Isla ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-Lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, Cagliari'de forma giyen sağ bek Mauricio Isla ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır. 29 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Şilili futbolcu Mauricio Isla ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz. Futbolcumuz Mauricio Isla'nın imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."
— HT Spor (@htspor) July 21, 2017
MAURICIO ISLA KİMDİR?
Tam adı: Mauricio Aníbal Isla Isla
Doğum tarihi: 12 Haz 1988
Doğduğu yer: Buin / Şili
Yaş: 29
Boy: 1,76 m
Uyruğu: Şili
Milli takım maç sayısı: 90
Mevki: Defans - Sağ Bek
Ayak: Sağ
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019
Daha önce oynadığı kulüpler: Universidad Catolica, Udinese, QPR, Juventus, Marsilya
Son sezon performansı: 35 maç / 1 gol, 7 asist
Sağ bekte forma giyen Isla, bunun yanı sıra stoper ve sağ açıkta da oynayabiliyor.
- Fenerbahçe Mauricio Isla
- transfer
- Mauricio Isla kimdir?
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Misafir 11 dakika öncehayırlı olsun fenerbahçeme bir 10 numara orta saha alasak birde forvet tamamdır bu iş00
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Misafir 11 dakika öncehayırlı olsun fenerbahçeme bir 10 numara orta saha alasak birde forvet tamamdır bu iş00
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Misafir 12 dakika öncehayirli ugurlu olsun00