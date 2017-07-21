Fenerbahçe Mauricio Isla transferini açıkladı - Mauricio Isla kimdir?

Fenerbahçe, Şilili sağ bek Isla ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Sarı-Lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Cagliari'de forma giyen sağ bek Mauricio Isla ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır. 29 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.





Şilili futbolcu Mauricio Isla ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz. Futbolcumuz Mauricio Isla'nın imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."

— HT Spor (@htspor) July 21, 2017

MAURICIO ISLA KİMDİR?



Tam adı: Mauricio Aníbal Isla Isla

Doğum tarihi: 12 Haz 1988

Doğduğu yer: Buin / Şili

Yaş: 29

Boy: 1,76 m

Uyruğu: Şili

Milli takım maç sayısı: 90

Mevki: Defans - Sağ Bek

Ayak: Sağ

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019

Daha önce oynadığı kulüpler: Universidad Catolica, Udinese, QPR, Juventus, Marsilya

Son sezon performansı: 35 maç / 1 gol, 7 asist

Sağ bekte forma giyen Isla, bunun yanı sıra stoper ve sağ açıkta da oynayabiliyor.

Fenerbahçe Mauricio Isla

transfer

Mauricio Isla kimdir?