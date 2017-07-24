Fenerbahçe Sturm Graz maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile oynayacağı ilk maçı saati belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman oynanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Avusturya temsilcisi Sturm Graz, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek. Fenerbahçe - Sturm Graz maçı 27 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.00'de Avusturya'nın Graz şehrinde oynanacak. Mücadele beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. İstanbul'da 3 Ağustos Perşembe günü oynanacak rövanş müsabakası ise saat 20.30'da başlayacak.

KANARYA DAYANIKLIK ÇALIŞTI

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’nde perşembe günü oynayacağı Sturm Graz maçının hazırlıklarını sürdürdü. Salonda kuvvet ve dayanıklılığı artırıcı programın ardından sahada pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Fernandao, Mehmet Ekici ve Robin van Persie, çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü. Öte yandan asbaşkan Ali Yıldırım da antrenmanı izledi.

STURM GRAZ'DAN MÜTHİŞ DÖNÜŞ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Sturm Graz, Avusturya Bundesliga’ya galibiyetle başladı. Konuk ettiği St.Polten önünde 2. ve 12. dakikalarda Lukas Thürauer’in attığı gollerle 2-0 geriye düşen Graz, 16. dakikada Zulechner, 60. dakikada Hierlander ve 90. dakikada penaltıdan Zulj’la müthiş bir geri dönüşe imza atıp 3-2’lik zafere ulaştı.

ALPER POTUK'UN 3. "DALYA" HEYECANI

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, 300. resmi karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli futbolcu, 27 Temmuz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Sturm Graz karşısında görev alması durumunda kariyerinde 3. kez "dalya" diyecek.

Altyapısından yetiştiği Eskişehirspor'dan 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Alper, kariyerindeki ilk profesyonel resmi karşılaşmasına 2008-2009 sezonunda çıktı. Eskişehirspor'un Süper Lig'de Gaziantepspor'la 29 Mayıs 2009'da oynadığı maçta 77. dakikada oyuna girerek 18 yaşında ilk profesyonel maçına çıkan Alper, Sturm Graz karşısında forma giyerek kariyerinde önemli bir kilometre taşını daha geride bırakmak istiyor.

Alper, bugüne dek Süper Lig'de 220, Türkiye Kupası'nda 34, Avrupa kupalarında 28, TFF Süper Kupa'da 2, A Milli Futbol Takımı'nda ise 15 kez sahaya çıktı.

FENERBAHÇE İLE 159. MAÇ

Eskişehirspor'da başlayan profesyonel kariyerinde oldukça istikrarlı bir grafik sergileyen Alper, bu performansını sarı-lacivertli ekipte de sürdürdü.

Fenerbahçe'ye 2013 yılında 6 milyon 250 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen 26 yaşındaki basketbolcu, sarı-lacivertli formayla 158 maça çıktı.

Alper, sarı-lacivertli formayı ilk kez 2013-2014 sezonu başında Galatasaray ile oynanan Süper Kupa finalinde giydi.

Derbi mücadelesinin 57. dakikasında Cristian Baroni'nin yerine oyuna giren Alper, Fenerbahçe'de geçirdiği 4 sezonda düzenli olarak forma şansı bulurken birçok pozisyonda görev aldı.

2 KEZ KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Milli futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde 2 kez kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Alper Potuk, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'ye katıldığı ilk sezon olan 2013-2014'te lig, İsmail Kartal gözetimindeki 2014-2015 sezonunda ise Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

FENERBAHÇE'DE 9 GOL

Alper Potuk, sarı-lacivertli forma altında 9 kez gol fileleri havalandırdı.

Kariyerinde toplam 16 golü bulunan Alper Potuk, bu gollerin dokuzuna Fenerbahçe formasıyla imzasını attı.

Fenerbahçe'den önce forma giydiği Eskişehirspor'da 5 gol kaydeden 26 yaşındaki oyuncu, diğer iki golünü ise A Milli Takım'da kaydetti.