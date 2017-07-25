Galatasaray Badou Ndiaye transferi - Badou Ndiaye kimdir?

Stoke City’de forma giyen Imbula’yı kiralamak için temaslarda bulunsa da olumlu yanıt alamayan Galatasaray, rotayı yurt içine çevirdi. Sportif Direktör Cenk Ergün, Osmanlıspor'dan Badou Ndiaye'nin transferi için Ankara'ya gitti. Ankara temsilcisine 5 milyon euro artı Hakan Balta ve Donk’u teklif eden Cimbom’un yanıt beklediği öğrenildi.

Adı: Papa Alioune Ndiaye

Doğum tarihi: 27 Ekim 1990 (26 Yaşında)

Doğduğu il: Dakar / Senegal

Yaş: 26

Boyu: 1,80 m

Uyruğu: Senegal

Mevki: Orta saha - On Numara

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 5,00 milyon €

Geçen sezon istatistikleri: 42 maç 7 gol 3 asist

FERNANDO İÇİN İNGİLTERE'YE DAVET

Öte yandan orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'ın gündeminde bulunan Manchester Cityli Fernando için sona yaklaşıldı. Transferde büyük aşama kaydedilmesinin ardından son pürüzleri görüşmek isteyen İngilizler’in, Sarı-Kırmızılı idarecileri Ada’ya davet ettikleri bildirildi. Önümüzdeki günlerde İngiltere’ye gitmesi beklenen Cenk Ergün, Manchester Cityli yetkililerle masaya oturacak.

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