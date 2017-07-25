Galatasaray Badou Ndiaye transferi - Badou Ndiaye kimdir?

Stoke City’de forma giyen Imbula’yı kiralamak için temaslarda bulunsa da olumlu yanıt alamayan Galatasaray, rotayı yurt içine çevirdi. Sportif Direktör Cenk Ergün, Osmanlıspor'dan Badou Ndiaye'nin transferi için Ankara'ya gitti. Ankara temsilcisine 5 milyon euro artı Hakan Balta ve Donk’u teklif eden Cimbom’un yanıt beklediği öğrenildi.
Adı: Papa Alioune Ndiaye
Doğum tarihi: 27 Ekim 1990 (26 Yaşında)
Doğduğu il: Dakar / Senegal
Yaş: 26
Boyu: 1,80 m
Uyruğu: Senegal
Mevki: Orta saha - On Numara
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 5,00 milyon €
Geçen sezon istatistikleri: 42 maç 7 gol 3 asist
FERNANDO İÇİN İNGİLTERE'YE DAVET
Öte yandan orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'ın gündeminde bulunan Manchester Cityli Fernando için sona yaklaşıldı. Transferde büyük aşama kaydedilmesinin ardından son pürüzleri görüşmek isteyen İngilizler’in, Sarı-Kırmızılı idarecileri Ada’ya davet ettikleri bildirildi. Önümüzdeki günlerde İngiltere’ye gitmesi beklenen Cenk Ergün, Manchester Cityli yetkililerle masaya oturacak.
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Misafir 15 dakika önceyusuf erdoğan git al başkan acilen00
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Misafir 20 dakika önceYÖNETİM İSTİFA HEMEN GS YERİN DİBİNE KOYDUNUZ YETER00
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Misafir 26 dakika önceİYİ OYUNCU ALINIRSA YENİ DONKUMUZ OLUR00